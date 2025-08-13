Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Parę uwag do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Arłukowicz: mam parę uwag do pani minister i sposobu komunikowania
Źródło: TVN24
Pani minister zaczęła to tłumaczyć, w mojej ocenie, zbyt późno - mówił w "Jeden na jeden" Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany z KO. Krytycznie odniósł się do działań ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz po kontrowersjach w związku z wydawaniem pieniędzy z KPO. Wbił też szpilę w sprawie jej urlopu i aktywności w internecie.

Wątpliwości co do wydawania środków z KPO dotyczą firm z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), które ucierpiały wskutek pandemii. Rząd zapowiedział już kontrolę dotacji.

Arłukowicz w "Jeden na jeden" powiedział, że do tematu KPO podchodzi na dwa sposoby, "merytoryczny" i "polityczny". Wskazał, że w 2021 roku PiS zagłosowało za takim sposobem wydawania pieniędzy z KPO. - Platforma się wstrzymała w tym głosowaniu, dlatego że nie wszystko było dla nas w tej sprawie jasne - dodał.

Bartosz Arłukowicz
Bartosz Arłukowicz
Źródło: TVN24

- Potem była renegocjacja w 2023 roku, prowadzona też przez rząd PiSu, w której renegocjowano formułę wydawania pieniędzy w KPO i dzisiaj to KPO jest realizowane - zauważył eurodeputowany.

"Oczekiwałbym więcej odpowiedzialności"

Zaznaczył, że "ma parę uwag do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz i sposobu komunikowania i podejścia do tej sprawy". - Rozumiem mechanizmy zapisane w regulaminach, umowach z Komisją Europejską, aczkolwiek od ministrów oczekiwałbym trochę więcej odpowiedzialności za słowo czy poczucia tego, za co się odpowiada - powiedział Arłukowicz.

- Pani minister zaczęła to tłumaczyć, w mojej ocenie, zbyt późno - mówił. - Dla mnie trochę rzeczą niezrozumiałą jest to, że pani minister dostrzega jakieś potencjalne nieprawidłowości (...), jak rozumiem, nie powiadamia w tej sprawie ministra finansów, bo widziałem rozmowy z panem ministrem i rozumiem, że premier o tym nie wie i pani minister idzie na urlop - opisywał eurodeputowany.

- Ja bym nie mógł spokojnie wysiedzieć pod palmami czy pod namiotem, wiedząc, że coś się dzieje w moim resorcie, co wymaga kontroli i nadzoru - ocenił Arłukowicz.

OGLĄDAJ: Pełczyńska-Nałęcz o pieniądzach dla HoReCa: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli
pc

Pełczyńska-Nałęcz o pieniądzach dla HoReCa: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"24 godziny na dobę szefem jest Donald Tusk"

Arłukowicz stwierdził, że "bardzo lubi, kiedy ludzie, którzy podejmują się odpowiedzialności, biorą ją na siebie". - Dość krytycznie podchodzę do obciążania winą czy potencjalną odpowiedzialnością swoich podwładnych, zastępców - precyzował.

Zapewnił, że "kierunkowo, strategicznie" zgadza się z premierem, że "KPO zostało zapisane przez rząd PiS". - Ale jednak wykonawczo odpowiada za to pani minister Pełczyńska-Nałęcz i oczekiwałbym od pani minister wzięcia odpowiedzialności - skwitował. 

Arłukowicz nie chciał jednak powiedzieć, czy Pełczyńska-Nałęcz powinna za kontrowersje wokół KPO zapłacić stanowiskiem. 

- Minister musi wiedzieć, kto jest jego szefem. Szefem pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz jest premier Tusk. Ewentualnie po godzinach szefem pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz może być jej ego albo Szymon Hołownia - zauważył. Choć, jak przyznał polityk KO, minister z zasady nie ma czasu po godzinach, więc "24 godziny na dobę szefem pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz jest pan premier Tusk". 

Nieprawidłowości w KPO. Wszystko, co wiadomo do tej pory
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nieprawidłowości w KPO. Wszystko, co wiadomo do tej pory

Paulina Borowska

"Aktywność w mediach społecznościowych i czas dobierania urlopu"

- Mając na pokładzie, w przypadku pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, takich zawodników, gagatków, jak marszałek województwa podkarpackiego (...) i wiedząc, że on będzie decydował o sposobie wydawania pieniędzy, to pani minister powinna mieć wzmożoną czujność po trzykroć - ocenił Arłukowicz.

Eurodeputowany zauważył też działalność Pełczyńskiej-Nałęcz w mediach społecznościowych. - Widzimy sytuację, w której pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz nie umyka żadne krytyczne słowo na Twitterze i pani minister ma czas odnosić się do każdego krytycznego słowa - skomentował. Dodał, że czasem miał wrażenie, iż "pani minister aspiruje do takiego dumnego tytułu kierowniczki Twittera".

- Myślę, że pani minister powinna przeanalizować między innymi swoją aktywność w mediach społecznościowych i czas dobierania urlopu - ocenił eurodeputowany. 

Wskazał też, że w "pewnym ugrupowaniu urlopy stały się pewnym problemem". - Jak się pojawia duże wyzwanie czy problem, czy moment krytyczny, to urlop staje się rozwiązaniem. Urlopoza nie jest najlepszym rozwiązaniem kryzysów politycznych - wskazał Arłukowicz. 

Hołownia "przyszedł w wydaniu sportowym", ale do urlopu "się nie przyznał"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołownia "przyszedł w wydaniu sportowym", ale do urlopu "się nie przyznał"

KPO sztandarowym projektem rządu

Arłukowicz zapewnił w "Jeden na jeden", że "KPO było, jest i będzie sztandarowym projektem naszego rządu".

- Czasem mam wrażenie, nie tylko dotyczące tego rządu, w ogóle rządu, że jak na stanowisko ministra trafia człowiek z mniejszym doświadczeniem politycznym, to czasem ma poczucie, że został królem - powiedział polityk KO. Jak przyznał, "nie śmiałby szukać takich cech u minister Pełczyńskiej-Nałęcz". 

Na pytanie o to, czy ministra funduszy powinna zrezygnować ze stanowiska, Arłukowicz wspomniał o czasach, gdy sam był ministrem zdrowia. - Mam takie momenty ze wspomnień sprawowania tych trudnych ministerialnych funkcji, kiedy wiedziałem, że albo biorę odpowiedzialność za to, co robi konkretny człowiek, który mi podlega, albo po prostu odchodzę - stwierdził. 

- Jeśli jest kłopot z nadzorem, jest kłopot z wykonywaniem swojej funkcji, no to wtedy trzeba się z tą funkcją pożegnać - ocenił. - Ale nie chcę tego odnosić w żaden sposób do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz - zapewnił Arłukowicz. 

OGLĄDAJ: Bartosz Arłukowicz
pc

Bartosz Arłukowicz

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Bartosz ArłukowiczKoalicja ObywatelskaKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Czytaj także:
Niemowlę trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
17-latka w szpitalu powiedziała, że urodziła dziecko i ukryła je w mieszkaniu
Lubuskie
imageTitle
Smutne pożegnanie w PSG. "Ktoś zdecydował, że nie mogę być częścią tej grupy"
EUROSPORT
Władimir Putin z wizytą w Korei Północnej
Przed wylotem na Alaskę Putin zadzwonił do Korei Północnej
Premier Donald Tusk (po lewej) i prezydent elekt Karol Nawrocki (po prawej)
Gratulacje od Tuska dla Nawrockiego? "Chyba najwyższy czas, żeby złożył"
Polska
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Zabił tłuczkiem do mięsa, prokuratura chce umorzenia śledztwa
Szczecin
Do zdarzenia doszło we Wrocławiu
Nie żyje 45-latek, zatrzymali pięć osób. Ustalają, kto zadał śmiertelny cios nożem
Rzeszów
Stary betonowy kanał w śladzie dawnej rzeczki
Od dekad nikt jej nie widział, kryła się pod ziemią
Łódź
Konotopie. Trwa budowa pomnika Matki Boskiej Bolesnej
W "wymodlonym miejscu" miliarder stawia 55-metrową figurę Matki Boskiej
Michał Malinowski
Pożar na Peloponezie w Grecji
Europa w ogniu. Pożary szaleją w wielu krajach
METEO
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
WARSZAWA
PKO BP
Grupa PKO BP pochwaliła się wynikami. Jest czym
BIZNES
Przedstawiciele Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
"Potencjalny dowód". Trump wykorzysta siły zbrojne?
Kopalnia Staszic
Wstrząs w kopalni, cztery osoby poszkodowane
Katowice
imageTitle
Lech poza Ligą Mistrzów. Trener zna przyczynę
EUROSPORT
Donald Trump
Były doradca o głównym celu Trumpa. "Później sługusy będą się martwić"
rosyjscy zolnierze 02 milru
Straty w rosyjskim wojsku. Rubio podał liczby
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Wzrost cen w sklepach w lipcu. Najbardziej podrożała jedna z używek
BIZNES
Władimir Putin
"Okienko" Putina do ataku na Europę. Ile potrwa
imageTitle
Podano godzinę meczu Świątek o ćwierćfinał
EUROSPORT
imageTitle
Ronaldo się oświadczył. Ogromny diament w prezencie
EUROSPORT
Gwardia Narodowa USA
Gwardia Narodowa już działa na ulicach Waszyngtonu
Perseidy
To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach
METEO
Lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Z powodu dokumentów nie polecieli na wakacje
Katowice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Donald Trump
"Super-prezes" Donald Trump. Chce zwalniać, narzucać ceny i kontrolować
BIZNES
imageTitle
Mecz Magdy Linette przerwany
EUROSPORT
Policjanci szukają świadków wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja ostrzega kierowców
Polska
lotto bis
Kumulacja w Lotto idzie w górę
BIZNES
imageTitle
Ma 21 lat i kończy zawodową karierę. Śmierć odcisnęła piętno
EUROSPORT
zebry
Dziennikarze ujawnili, co biega po posiadłości ojca Orbana. Sikorski komentuje

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica