Wątpliwości co do wydawania środków z KPO dotyczą firm z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), które ucierpiały wskutek pandemii. Rząd zapowiedział już kontrolę dotacji.

Arłukowicz w "Jeden na jeden" powiedział, że do tematu KPO podchodzi na dwa sposoby, "merytoryczny" i "polityczny". Wskazał, że w 2021 roku PiS zagłosowało za takim sposobem wydawania pieniędzy z KPO. - Platforma się wstrzymała w tym głosowaniu, dlatego że nie wszystko było dla nas w tej sprawie jasne - dodał.

Bartosz Arłukowicz Źródło: TVN24

- Potem była renegocjacja w 2023 roku, prowadzona też przez rząd PiSu, w której renegocjowano formułę wydawania pieniędzy w KPO i dzisiaj to KPO jest realizowane - zauważył eurodeputowany.

"Oczekiwałbym więcej odpowiedzialności"

Zaznaczył, że "ma parę uwag do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz i sposobu komunikowania i podejścia do tej sprawy". - Rozumiem mechanizmy zapisane w regulaminach, umowach z Komisją Europejską, aczkolwiek od ministrów oczekiwałbym trochę więcej odpowiedzialności za słowo czy poczucia tego, za co się odpowiada - powiedział Arłukowicz.

- Pani minister zaczęła to tłumaczyć, w mojej ocenie, zbyt późno - mówił. - Dla mnie trochę rzeczą niezrozumiałą jest to, że pani minister dostrzega jakieś potencjalne nieprawidłowości (...), jak rozumiem, nie powiadamia w tej sprawie ministra finansów, bo widziałem rozmowy z panem ministrem i rozumiem, że premier o tym nie wie i pani minister idzie na urlop - opisywał eurodeputowany.

- Ja bym nie mógł spokojnie wysiedzieć pod palmami czy pod namiotem, wiedząc, że coś się dzieje w moim resorcie, co wymaga kontroli i nadzoru - ocenił Arłukowicz.

OGLĄDAJ: Pełczyńska-Nałęcz o pieniądzach dla HoReCa: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

"24 godziny na dobę szefem jest Donald Tusk"

Arłukowicz stwierdził, że "bardzo lubi, kiedy ludzie, którzy podejmują się odpowiedzialności, biorą ją na siebie". - Dość krytycznie podchodzę do obciążania winą czy potencjalną odpowiedzialnością swoich podwładnych, zastępców - precyzował.

Zapewnił, że "kierunkowo, strategicznie" zgadza się z premierem, że "KPO zostało zapisane przez rząd PiS". - Ale jednak wykonawczo odpowiada za to pani minister Pełczyńska-Nałęcz i oczekiwałbym od pani minister wzięcia odpowiedzialności - skwitował.

Arłukowicz nie chciał jednak powiedzieć, czy Pełczyńska-Nałęcz powinna za kontrowersje wokół KPO zapłacić stanowiskiem.

- Minister musi wiedzieć, kto jest jego szefem. Szefem pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz jest premier Tusk. Ewentualnie po godzinach szefem pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz może być jej ego albo Szymon Hołownia - zauważył. Choć, jak przyznał polityk KO, minister z zasady nie ma czasu po godzinach, więc "24 godziny na dobę szefem pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz jest pan premier Tusk".

"Aktywność w mediach społecznościowych i czas dobierania urlopu"

- Mając na pokładzie, w przypadku pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, takich zawodników, gagatków, jak marszałek województwa podkarpackiego (...) i wiedząc, że on będzie decydował o sposobie wydawania pieniędzy, to pani minister powinna mieć wzmożoną czujność po trzykroć - ocenił Arłukowicz.

Eurodeputowany zauważył też działalność Pełczyńskiej-Nałęcz w mediach społecznościowych. - Widzimy sytuację, w której pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz nie umyka żadne krytyczne słowo na Twitterze i pani minister ma czas odnosić się do każdego krytycznego słowa - skomentował. Dodał, że czasem miał wrażenie, iż "pani minister aspiruje do takiego dumnego tytułu kierowniczki Twittera".

- Myślę, że pani minister powinna przeanalizować między innymi swoją aktywność w mediach społecznościowych i czas dobierania urlopu - ocenił eurodeputowany.

Wskazał też, że w "pewnym ugrupowaniu urlopy stały się pewnym problemem". - Jak się pojawia duże wyzwanie czy problem, czy moment krytyczny, to urlop staje się rozwiązaniem. Urlopoza nie jest najlepszym rozwiązaniem kryzysów politycznych - wskazał Arłukowicz.

KPO sztandarowym projektem rządu

Arłukowicz zapewnił w "Jeden na jeden", że "KPO było, jest i będzie sztandarowym projektem naszego rządu".

- Czasem mam wrażenie, nie tylko dotyczące tego rządu, w ogóle rządu, że jak na stanowisko ministra trafia człowiek z mniejszym doświadczeniem politycznym, to czasem ma poczucie, że został królem - powiedział polityk KO. Jak przyznał, "nie śmiałby szukać takich cech u minister Pełczyńskiej-Nałęcz".

Na pytanie o to, czy ministra funduszy powinna zrezygnować ze stanowiska, Arłukowicz wspomniał o czasach, gdy sam był ministrem zdrowia. - Mam takie momenty ze wspomnień sprawowania tych trudnych ministerialnych funkcji, kiedy wiedziałem, że albo biorę odpowiedzialność za to, co robi konkretny człowiek, który mi podlega, albo po prostu odchodzę - stwierdził.

- Jeśli jest kłopot z nadzorem, jest kłopot z wykonywaniem swojej funkcji, no to wtedy trzeba się z tą funkcją pożegnać - ocenił. - Ale nie chcę tego odnosić w żaden sposób do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz - zapewnił Arłukowicz.

