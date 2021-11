Chciał ukraść alkohol, zaatakował właściciela sklepu, a na nogach miał skradzione wcześniej buty

czytaj dalej

Aktywistka i feministka Anna Tess Gołębiowska-Kmieciak odniosła się w TVN24 do tragedii, do jakiej do szło w szpitalu w Pszczynie, gdzie zmarła ciężarna pani Izabela. Lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. - To się nigdy nie powinno wydarzyć w żadnym cywilizowanym kraju - oceniła aktywistka. - Mieszkam w Polsce i tutaj chyba się nie da nie bać, będąc w ciąży - dodała.