"Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji"

Przepisy jasno mówią o tym, kto wybiera polskiego kandydata na komisarza w Unii Europejskiej - powiedziała w "Jeden na jeden" Małgorzata Paprocka z kancelarii prezydenta. Dodała, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której prezydent i rząd nie dojdą do porozumienia w tej kwestii.

1 maja prezydent Andrzej Duda podczas oświadczenia z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nawiązał do zbliżających się wyborów europejskich i zaznaczył, że "będziemy wybierali także naszych przedstawicieli do innych instytucji europejskich, m.in. będziemy wybierali polskiego członka Komisji Europejskiej".

W tym kontekście Duda przypomniał, że od zeszłego roku mamy w Polsce nowe rozwiązania legislacyjne, które "stanowią realizację - można powiedzieć - tego, co kiedyś powiedział, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy najważniejszymi organami w państwie, pomiędzy prezydentem a Prezesem Rady Ministrów, Trybunał Konstytucyjny". - Współpraca ta została legislacyjnie ukształtowana. Ustawa reguluje tę współpracę także jeżeli chodzi o wybór osób pełniących najważniejsze stanowiska ze strony polskiej w Unii Europejskiej, także w Komisji Europejskiej - powiedział prezydent.

- Wierzę w to, że uda się wspólnie z rządem wybrać takie osoby, które będą nas reprezentowały godnie, które będą przede wszystkim obiektywnie, znakomicie merytorycznie przygotowane do tego, by prowadzić sprawy europejskie. Oczywiście z uwzględnieniem polskich interesów - powiedział Duda.

Tydzień temu Jarosław Kaczyński na warszawskiej konwencji PiS dotyczącej nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazał, że kandydatem jego partii na unijnego komisarza będzie Jacek Saryusz-Wolski.

Paprocka: przepisy jasno mówią o tym, kto wybiera polskiego kandydata

Małgorzata Paprocka była pytana w sobotę w "Jeden na jeden" w TVN24, czy prezydent będzie wspierał kandydaturę Jacka Saryusza Wolskiego na polskiego komisarza w Unii Europejskiej.

- Zgodnie z ustawą tak zwaną kooperacyjną, czyli mówiącą o współpracy prezydenta rządu, Sejmu, Senatu w sprawach związanych z członkowskim w Unii Europejskiej jest konieczność konsensusu pomiędzy rządem a panem prezydentem w sprawie tego, kto obsadza kluczowe stanowiska w Unii Europejskiej, również stanowisko komisarza - stwierdziła.

Dopytywana o kandydata Prawa i Sprawiedliwości odparła: - Nie bez kozery powiedziałam o tym, jacy partnerzy zgodnie z ustawą współpracują przy wyborze polskiego komisarza. Być może Rada Ministrów zdecyduje się akurat na takiego kandydata. Myślę, że inne nazwiska również padały w przestrzeni publicznej.

Przypomniała, że szef MSZ Radosław Sikorski "również zgłaszał swoją gotowość". - A pan prezydent mówi: jak będzie czas, przyjdzie kandydatura, to będę ją opiniował, będę wyrażał swoje stanowisko - powiedziała Paprocka.

Pytana, czy dla prezydenta oczywiste jest, że polskim komisarzem w Unii Europejskiej powinien być ktoś zaproponowany przez większość sejmową, odparła, że "przepisy jasno mówią o tym, kto wybiera polskiego kandydata na komisarza w Unii Europejskiej". - Są to podmioty państwowe, podmioty konstytucyjne Rada Ministrów, Prezydent Sejm i Senat. To są ci partnerzy, którzy biorą tutaj udział - podsumowała.

"Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji"

Pytana, czy efekt może być taki, że z powodu pata między rządem a prezydentem Polska nie będzie miała swojego przedstawiciela w Komisji Europejskiej, Paprocka odparła: - Patrząc na to, z jaką odpowiedzialnością pan prezydent sprawuje swój urząd, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.

Podkreśliła, że w polityce, a szczególnie w polityce międzynarodowej "wymagany jest konsensus". - I to jest już zapis wprost wynikający z konstytucji - zaznaczyła.

- Proszę popatrzeć z perspektywy, nie pięciu lat, ale powiedziałabym dwudziestu lat. Przy przeróżnych konfiguracjach politycznych zawsze dochodziło do konsensusu między pałacem prezydenckim a rządem. Szczególnie jeżeli mówimy o tak istotnym stanowisku jak komisarz i obsadzenie tej funkcji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, by Polska nie miała komisarza i na pewno to nie będzie jakakolwiek intencja pana prezydenta - przekonywała.

Autorka/Autor:momo//mrz

Źródło: TVN24