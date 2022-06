Papież przyjął rezygnację biskupa Libery. Powodem są "racje zdrowotne". Wyznaczony administrator apostolski sede vacante

Papież Franciszek przyjął, złożoną z powodu stanu zdrowia, rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi ordynariusza płockiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji płockiej został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel. O decyzji papieża poinformowała w sobotę nuncjatura apostolska w Polsce.

W komunikacie opublikowanym w sobotę w południe przez nuncjaturę apostolską w Polsce przekazano, że papież "przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego złożoną z racji zdrowotnych". Jednocześnie Franciszek "mianował administratora apostolskiego diecezji płockiej sede vacante (okres, w którym stolica biskupia jest nieobsadzona - red.) w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla".

Biskup Piotr Libera

Bp Piotr Libera urodził się 20 marca 1951 roku w Szopienicach. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986. Tam obronił doktorat z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 roku pełnił funkcję sekretarza nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

23 listopada 1996 papież Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 roku w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 roku wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 1998-2007 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 roku był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski.

2 maja 2007 roku papież Benedykt XVI mianował go ordynariuszem płockim.

Reakcja na przypadki wykorzystywania seksualnego w Kościele

Ponad rok temu, podczas jednej z homilii, biskup Libera mówił: - Tyle ważnych dzieł, tyle mądrych nauk świętego Jana Pawła II roztrwoniliśmy. Pokażmy więc świadomie te nasze rany, te nasze słabości wiary Panu Jezusowi, bo i on pokazuje nam dzisiaj swoje rany.

A pytając dalej, "czy jest coś, czego nie potrafi wszechmogący Bóg?", odpowiedział: - Tak, on nie potrafi odrzucić od siebie grzesznika. Przywołując nauki ojców Kościoła, tłumaczył, "że nie ma niczego, co by bardziej przyciągało Ducha Świętego niż właśnie grzesznik, który chce się nawrócić, który pragnie zostawić grzechy, który chce zostawić życie mizerne, złe i niegodziwe".

Dodał, że "powinno to nas dziś bardzo boleć, że tak wielu odchodzi od Chrystusa, że lekceważy Jego Ewangelię, że zatrzaskuje za sobą drzwi do Kościoła". Jak mówił, "nasza wiara dzisiaj, nasza wrażliwość duchowa, musi więc być podobna do poranionego ciała Pana Jezusa, bo jest w tym jakiś dopust Boży i oznaka naszej małej, a nie wielkiej łaski, skoro dziś często przegrywamy walkę o duszę młodego pokolenia, gdy dziś nie umiemy skutecznie i konkretnie uchronić przed rozpadem rodziny, że jesteśmy podzieleni i często niewiarygodni wobec świata, że choć pomagamy potrzebującym, to często robimy to jakoś chaotycznie".

Także w ubiegłym roku diecezja płocka opublikowała raport o przypadkach wykorzystywania seksualnego popełnionych przez niektórych tamtejszych duchownych i zgłoszonych od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku, czyli w okresie 14 lat posługi biskupa Libery. Dokument został przygotowany na prośbę hierarchy przez zespół "Ku uzdrowieniu i odnowie". Jego celem na być między innymi "oczyszczenie i uzdrowienie wspólnoty Kościoła".

