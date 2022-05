Kosiniak-Kamysz: chciałbym, żeby Kościół polski wziął na siebie odpowiedzialność

czytaj dalej

O słowach na temat rosyjskiej inwazji i podejściu papieża Franciszka do wojny w Ukrainie mówili w "Faktach po Faktach" publicysta Tomasz Terlikowski i ksiądz profesor Alfred Wierzbicki. - Jeśli ktoś wierzy, że jak papież pojedzie do Putina, powie mu: "nu nu, robisz brzydkie rzeczy", to Putin się zmieni, to jest naiwny - ocenił Terlikowski. Duchowny z kolei apelował, by pozwolić "papieżowi wierzyć w to, że Putin da się nawrócić".