"Takiego wysypu negatywnych informacji Watykan dawno nie miał. Płyną pytania: co się w Polsce dzieje?"

Papież Franciszek wezwał polskich biskupów do stawienia się w Watykanie i przedstawienia raportów z działalności w diecezjach. - W teorii mamy do czynienia z wizytą, która jest opakowana w ładny papierek - stwierdził Tomasz Krzyżak z "Rzeczpospolitej" w programie "Tak jest" w TVN24. - Kwestią istotną jest klimat, który będzie tej wizycie towarzyszył - przyznał ks. Andrzej Kobyliński.

Polscy biskupi zostali wezwani do stawienia się jesienią w Rzymie na spotkanie z papieżem Franciszkiem - napisała "Rzeczpospolita". Jak dodała gazeta, wizyta biskupów organizowana jest w trybie pilnym, a przyczyną wezwania jest sytuacja Kościoła w Polsce.

Papież Franciszek wezwał polskich biskupów do Watykanu

Papież Franciszek wezwał polskich biskupów do Watykanu VATICAN MEDIA/PAP/EPA

"Otwórzmy ten przykry rozdział"

- W teorii mamy do czynienia z wizytą, która jest opakowana w ładny papierek, bo wizytą ad limina, które to biskupi, zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, winni odbywać co pięć lat - stwierdził Tomasz Krzyżak z "Rzeczpospolitej". - Teoretycznie przypadałaby teraz nasza kolej, natomiast był covid i można tę wizytę traktować jako pewnego rodzaju sprzątanie po covidzie - dodał.