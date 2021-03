"W środowisku zawodowym lekarzy wrze" po decyzji ministra Niedzielskiego

Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył we wtorek, że ze względu na stan epidemii COVID-19 odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) nie rozpocznie się do 19 marca włącznie. PES mają zostać wznowione 17 maja.

Grodzki: mamy propozycję

Grodzki ocenił, że przesunięcie egzaminów na maj to "myślenie naiwne, wykreowane przez kogoś, kto nie rozumie, czym jest egzamin specjalizacyjny". - Jest to najważniejszy egzamin w życiu każdego lekarza. Z jednej strony chcemy sprowadzać lekarzy z zagranicy bez żadnych warunków, nawet bez znajomości języka polskiego, a z drugiej strony po zdaniu egzaminów testowych przez wielu specjalistów (...) chcemy przekładać egzaminy ustne i inne nieodbyte testowe do 17 maja, żeby ci lekarze pracowali przy pandemii - komentował.

Grodzki pytany o przedstawioną w środę propozycję kompromisu ze strony Ministerstwa Zdrowia zwrócił uwagę, że "terminy egzaminów rozpisane są do końca marca w ogromnej większości specjalizacji". - Nasza propozycja jest prosta: dokończyć egzaminy testowe czy ustne do końca marca, te terminy są rozpisane. Uznajmy tych lekarzy za specjalistów - przekazał.

Profesor Matyja rezygnuje z udziału w zespole doradczym rządu. "W środowisku zawodowym lekarzy wrze"

- W środowisku zawodowym lekarzy wrze. Są coraz ostrzejsze głosy odejścia od zawodu. To, co się stało, to nie otwarcie drzwi, tylko wrót, aby młodzież polska wyjechała i zasiliła rynki inne niż polskie - powiedział. - Kiedy ta decyzja nie zostanie zmieniona, postanowiłem złożyć rezygnację z mojego udziału w pracy w zespole do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia - ogłosił.