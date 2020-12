Szef komisji do spraw pedofilii: wpłynęło 46 spraw, sześć dotyczy księży

Państwowa Komisja do spraw Pedofilii skierowała do prokuratury już 20 spraw dotyczących przestępstw pedofilii - poinformował jej przewodniczący Błażej Kmieciak. Jak wyjaśniał, sprawy te związane są głównie z molestowaniem seksualnym dzieci przez najbliższych. Są też wnioski dotyczące duchownych.

- Są to przede wszystkim sprawy dotyczące najbliższych ofiar, sprawy okołorozwodowe związane z oskarżeniem jednego z małżonków o molestowanie seksualne dziecka, a także dotyczące osób duchownych - przekazał przewodniczący komisji Błażej Kmieciak.

46 spraw wpłynęło do komisji. Sześć z nich dotyczy księży

Poinformował też, że do komisji wpłynęło już łącznie 46 spraw. Jak dodał, sześć z nich dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez księży. Część z tych spraw wymaga jednak uzupełnienia dokumentów przez osoby zgłaszające. Komisja zajmuje się też jedną sprawą związaną z ukrywaniem przestępstwa pedofilii przez przełożonego osoby duchownej.

- Sprawy, które do nas trafiają, najczęściej dotyczą rodziny molestowanych dzieci. Chodzi o konflikty między rodzicami i tu najczęściej podejrzany jest rodzic. W jednej ze spraw podejrzana jest też babcia. Jednak są również zgłoszenia dotyczące zawodów opiekuńczych, czyli opiekunów w domach pomocy społecznej i wychowawców w internatach - powiedział Kmieciak.

Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw Pedofilii Błażej Kmieciak

Przewodniczący poinformował, że członkowie komisji przeprowadzili już kilkanaście rozmów z osobami zgłaszającymi sprawy. Jak dodał, w każdym takim wysłuchaniu uczestniczą osoby z wykształceniem prawniczym i psychologicznym. - Pracownicy urzędu komisji odbyli też liczne rozmowy telefoniczne z ofiarami pedofilii. Były to rozmowy zarówno z osobami pokrzywdzonymi kilka lat temu, jak i ofiarami zdarzeń sprzed ponad 40 lat - dodał Kmieciak.

Siedmiu członków w składzie Państwowej Komisji do spraw Pedofilii

W końcu listopada Państwowa Komisja do spraw Pedofilii rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach przestępstwa pedofilii albo o ich ukrywaniu. Wniosek taki może złożyć każda osoba, która wie o takim przypadku. Wnioski można składać osobiście, e-mailem lub wysłać pocztą. Do zadań komisji należy też między innymi badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy.