Politycy opozycji o cenach na Orlenie. "Kaczyński wcisnął pilot, a na pilocie nazwisko Obajtek"

Politycy PiS-u uspokajają, że paliwa nie zabraknie, po czym wiceminister z PiS-u jedzie na stację i tankuje do trzech zbiorników w bagażniku na zaś, bo taniej i może zabraknąć - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Do sprawy odniósł się też poseł Lewicy Tomasz Trela, który uważa, że po wyborach "Polki i Polacy odczują tę głupią, nierozsądną, nieracjonalną politykę Prawa i Sprawiedliwości".

Joński: to jest hiperhipokryzja PiS-u

Sprawę komentował w poniedziałek na konferencji prasowej poseł KO Dariusz Joński. - PiS wpadł na ten sam pomysł co Viktor Orban . Orban przed wyborami na Węgrzech obniżył ceny paliw, ale tuż po zamknięciu lokali wyborczych te ceny po prostu poszybowały w górę i ludzie musieli zapłacić dużo, dużo więcej - powiedział. Jego zdaniem, "Kaczyński robi dokładnie to samo".

- Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że politycy PiS-u uspokajają, że paliwa nie zabraknie, po czym wiceminister z PiS-u jedzie na stację i ładuje do trzech zbiorników w bagażniku na zaś, bo taniej i może zabraknąć - mówił poseł.

Ocenił, że "to jest hiperhipokryzja PiS-u". - Tylko to się może źle skończyć, bo to się za chwilę odbije na inflacji, na kieszeni, a może też zabraknąć paliwa - ostrzegał Joński.