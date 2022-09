Zostawił auto na drodze przed pałacem i poszedł na spacer. Zapłaci za to pięć tysięcy złotych

Inaczej w przepisach traktowany jest znak B-1 - zakaz ruchu. Nie został on wymieniony w taryfikatorze, w tym przypadku stosuje się ogólne przepisy kodeksu wykroczeń. Złamanie tego zakazu jest wykroczeniem z artykułu 92 §1 kodeksu wykroczeń : "Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany". Obecnie grzywna nałożona przez policjanta może wynieść 5000 złotych.