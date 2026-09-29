Pakt senacki zagrożony? "Zdecyduje Tusk". Kulisy koalicyjnego sporu

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Po śmierci senatora Mirosława Różańskiego prezydent zarządził wybory uzupełniające do Senatu w województwie lubuskim, w okręgu wyborczym numer 20 (międzyrzecko-świebodziński), na niedzielę 22 listopada. Mogłaby to być symboliczna rozgrzewka przed przyszłorocznymi wyborami, w których nie tylko partie koalicji rządzącej zamierzają utworzyć pakt senacki.

Bo o własnym prawicowym pakcie mówią też ludzie Karola Nawrockiego, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz niektórzy politycy związani z Grzegorzem Braunem. Choć wiele wskazuje na to, że wybory uzupełniające jeszcze nie połączą całej prawicy.

Z kolei Koalicja Obywatelska zastanawia się, czy w województwie lubuskim tym razem nie zerwać z paktem senackim w obawie przed porażką Polski 2050, która upomina się o swoje miejsce. Partia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oczekuje, że to ona wskaże kandydata do Senatu, bo Mirosław Różański zdobył mandat w 2023 roku z ramienia tej partii, mimo że na początku tego roku opuścił Polskę 2050.