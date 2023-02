"Będziemy razem startowali do Senatu". Seria pytań o nazwiska na wspólnej liście, Gawkowski odpowiada

Odnosząc się do długotrwałego formułowania tego paktu, stwierdził, że "w polityce jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o nazwiska, o osoby, o personalia". - To jest najtrudniejsze w każdym porozumieniu. Jest porozumienie, będzie konferencja, już wiadomo, że będziemy razem startowali do Senatu, a to jest pierwszy krok do tego, żeby razem rządzić. To też jest prognostyk, że jeśli się dogadaliśmy do Senatu, to będziemy wspólnie po wyborach rządzili - powiedział Gawkowski.