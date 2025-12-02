Szef klubu Konfederacji: rozmawiałem z prezydentem o pakcie senackim

Płaczek: rozmawiałem z prezydentem o pakcie senackim Źródło: TVN24

Na prawicy kilka tygodni temu pojawił się pomysł ewentualnego paktu senackiego Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. W międzyczasie pomiędzy liderami obu ugrupowań, Sławomirem Mentzenem a Jarosławem Kaczyńskim, kilkakrotnie doszło do wymiany krytycznych zdań na swój temat. Mentzen przedstawił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu pomysł, aby głowa państwa patronowała konsultacjom w sprawie paktu senackiego.

We wtorek posel Grzegorz Płaczek, przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacja, przekazał w "Tak jest" w TVN24, że poruszył ten temat w trakcie rozmowy z Karolem Nawrockim. - Przy okazji ostatniej rozmowy z prezydentem Nawrockim również rozmawiałem na temat potencjalnego paktu - przyznał. Poseł nie ujawnił dokładnej daty rozmowy. - Nie chciałbym mówić dzisiaj o szczegółach - przekazał.

Poseł ocenił, że pomysł wydaje się "uzasadniony i bardzo ciekawy". - Może doprowadzić do tego, że Senat po dwóch ostatnich kadencjach będzie w rękach szeroko rozumianej prawicy - zauważył.

Ignacy Niemczycki, Grzegorz Płaczek Źródło: TVN24

Pakt senacki z Grzegorzem Braunem?

Płaczek pytany, czy w pakcie senackim prawicy znajdzie się miejsce dla partii Grzegorza Brauna, Konfederacji Korony Polskiej, odpowiedział: - Jak, po pierwsze, prezydent Nawrocki wyjdzie z propozycją takiego paktu, to myślę, że sam zdecyduje o tym, kogo zaprosić do stołu.

Prowadzący program Piotr Marciniak dopytywał, czy Konfederacja "sufluje" prezydentowi taką propozycję. - Nie jesteśmy od tego, żeby suflować prezydentowi - odparł gość TVN24.

Został zapytany też o stanowisko jego klubu w sprawie paktu. - Każda partia polityczna zawsze walczy o to, żeby realizować swój program wyborczy. W związku z tym my będziemy podejmować na pewno takie decyzje, które pozwolą wprowadzić w Konfederacji jak największą liczbę senatorów do Senatu - odpowiedział.

W poniedziałek szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w TVN24, że Konfederacja Korony Polskiej "jest na granicy delegalizacji" ze względu na głoszone poglądy, w tym te prorosyjskie. O delegalizację apeluje Akcja Demokracja i zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie.

Braun jest znany też z antyukraińskich i antysemickich wypowiedzi. W ostatnim czasie pokazał się na meczu Legii Warszawa w towarzystwie Janusza Walusia, który w 1993 roku zastrzelił w RPA Chrisa Haniego, czarnoskórego przywódcę Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej.

Lider Konfederacji Korony Polskiej ma zakaz wstępu na teren Sejmu. Braun jest europosłem, wybranym z listy Konfederacji, jednak w trakcie kampanii prezydenckiej jego drogi z partią się rozeszły.

Wiceszef MSZ: Putin wielokrotnie straszył Europę

Goście "Tak jest" odnieśli się również do słów rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, który powiedział we wtorek miedzy innymi, że nie chce wojny z Europą, ale "jeśli Europa zapragnie walczyć" z Rosją, to Moskwa "jest gotowa choćby zaraz". Wspomniał o tym dziennikarzom w Moskwie przed spotkaniem z amerykańskim wysłannikiem Steve’em Witkoffem i innymi członkami delegacji z USA.

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego (Polska 2050) wypowiedź Putina "nie jest zaskakująca".

- Putin nie chce pokoju, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. My oczywiście doceniamy te starania, które robi administracja amerykańska, ale też trzeba realistycznie patrzeć na to, czego Rosja chce - komentował.

- Słowa Putina też nie są zaskakujące w tym sensie, że już wielokrotnie straszył Europę. Myślę, że ważne, żebyśmy to przypomnieli: jesteśmy silni, bezpieczni, razem w NATO i też mamy bardzo mocne gwarancje bezpieczeństwa ze strony także partnerów europejskich. Nie chciałbym, żeby te słowa Putina wywoływały w Polsce jakiś niepokój - kontynuował wiceszef dyplomacji.

Jak dodał, "musimy być oczywiście przygotowani i dlatego tak dużo inwestujemy dzisiaj w bezpieczeństwo".

Niemczycki: Putin wielokrotnie straszył Europę Źródło: TVN24

Płaczek mówił zaś, że "w pierwszej kolejności Polska powinna się zbroić, druga część tej wypowiedzi powinna brzmieć: mamy świadomość, że Rosja będzie krzyczeć, straszyć, zwłaszcza tych, którzy pomagają Ukrainie, ale nie bójmy się i po prostu przygotowujmy się na wojnę, bo jeżeli chcemy pokoju, to szykujmy się na wojnę".

