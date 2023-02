Jest pakt senacki. "65 mandatów to szacunek całkiem realny"

Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i samorządowcy podpisali we wtorek w Senacie deklarację zawarcia tak zwanego paktu senackiego na najbliższe wybory parlamentarne. - Wiemy, jaka jest waga tych wyborów. Wiemy, jak wiele zależy od tego, abyśmy byli w tych wyborach razem - powiedział Marcin Kierwiński (Koalicja Obywatelska). - Oszacowaliśmy wstępnie, że w naszym zasięgu jest 65 mandatów - oświadczył senator Zygmunt Frankiewicz z Ruchu "Tak! Dla Polski".

W Senacie odbyła się we wtorek wspólna konferencja prasowa środowisk opozycyjnych, która dotyczyła podpisania paktu senackiego. Wzięli w niej udział poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński, senator Polski 2050 Jacek Bury, poseł Lewicy Dariusz Wieczorek, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz były prezydent Gliwic, senator Zygmunt Frankiewicz (Ruch "Tak! Dla Polski").

- Powstał pakt senacki. Ta nazwa się przyjęła. Inicjatorami, pomysłodawcami i w dużej części wykonawcami tego projektu byli prezydenci miast. To samorząd angażował się w to, aby jednoczyć opozycję. Przed nami wybory, które będą najważniejsze od 1989 roku. Odtwarzamy pakt senacki jako dobry pomysł - oświadczył na konferencji prasowej Frankiewicz.

Pakt senacki 2023 TVN24

"Wiemy, jaka jest waga tych wyborów"

Marcin Kierwiński zwrócił uwagę, że "ten pakt to zobowiązanie". - Do tego, aby wystawiać po jednym kandydacie w każdym okręgu senackim. My wiemy, jaka jest waga tych wyborów. Wiemy, jak wiele zależy od tego, abyśmy byli w tych wyborach razem, abyśmy w wyborach senackich blisko ze sobą współpracowali - podkreślił.

Kierwiński: wiemy, jaka jest waga tych wyborów TVN24

Dariusz Wieczorek ocenił, że "to rzeczywiście wielkie wydarzenie". - Myślę, że ten dokument określa jednoznacznie nasze zobowiązanie i daje wyraźny sygnał dla wszystkich, że kto nie idzie z nami, maszeruje przeciw nam; że kto nie idzie z demokratyczną opozycją, pomaga Prawu i Sprawiedliwości - zaznaczył.

- Demokracja jest silna siłą swoich instytucji. Przez ostatnie siedem lat PiS zrobił bardzo wiele, aby pozbawić instytucje, które jeszcze niedawno miały autorytet, właśnie tego przymiotu, który stanowił o jego potencjale. Mam tu chociażby na myśli Trybunał Konstytucyjny, ale takich instytucji jest bardzo wiele - mówił Piotr Zgorzelski. Dodał, że "nie udało się PiS-owi zniszczyć autorytetu Senatu, w którym przez ostatnie cztery lata".

Zgorzelski: demokracja jest silna siłą swoich instytucji TVN24

Jacek Bury podkreślił, że "przez ostatnie trzy lata Senat był jedną z ostatnich ostoi demokracji, wolności i normalnego stanowienia prawa w Polsce". - Przez ten okres senatorowie z różnych opcji politycznych potrafili ze sobą rozmawiać. Potrafiliśmy się ze sobą dogadywać, czasami mając różne zdanie, podejmować wspólne decyzje dla dobra wszystkich mieszkańców Polski. Teraz przyszedł czas, abyśmy tę mądrość i współpracę ponieśli dalej - dodał.

Frankiewicz o potencjalnej liczbie mandatów

Senator Frankiewicz na konferencji prasowej mówił też o potencjalnej liczbie okręgów, w których może wygrać opozycja. - Oszacowaliśmy wstępnie, że w naszym zasięgu jest 65 mandatów. Od tego, jak będziemy pracowali i porozumiewali w dość szerokim gronie, bo nie tylko tych pięciu podmiotów, zależy, czy to będzie więcej czy mniej - powiedział.

- 65 mandatów to jest szacunek całkiem realny - podkreślił.

Pierwszy pakt senacki

Pierwszy pakt senacki został zawarty przez główne ugrupowania opozycyjne - Koalicję Obywatelską, PSL i Lewicę przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

Choć nie wszędzie był bezwzględnie przestrzegany (np. w Łodzi wystartował jako kandydat niezależny dawny polityk PO Krzysztof Kwiatkowski i pokonał kandydatkę Lewicy Małgorzatę Niewiadomską-Cudak, były też okręgi, gdzie rywalizowali np. kandydaci PSL i Lewicy), dzięki niemu opozycja wspólnie wygrała minimalnie wybory do Senatu, choć wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość.

Pytania o nazwiska, szef klubu Lewicy odpowiada

We wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski był pytany o to, kto znajdzie się na wspólnej opozycyjnej liście do Senatu.

Roman Giertych? - Nie wiem, czy będzie. Ani to mój swat, ani brat, ale wiem jedno. Dla porozumienia i komunikacji w pakcie wyborczym nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. Jeśli Platforma kogoś zgłosi, to Lewica się nie będzie wtrącała. Ale oczekujemy też tego na lewicy. Jeśli Lewica zgłosi kandydata lub kandydatkę, to też nikt się do tego nie wtrąca - odpowiedział Gawkowski.

Jan Maria Jackowski? - Słyszałem, że chce startować i że toczą się rozmowy z jednym z mniejszych koalicjantów, żeby go poparł - zdradził poseł Lewicy.

Adam Bodnar? - Jest bardzo poważnie rozważany - przekazał.

Grzegorz Schetyna? - To jest decyzja obu panów, którzy kiedyś rządzili Platformą - Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska - ocenił gość TVN24.

Gabriela Morawska-Stanecka? - Lewica nigdy nie będzie podstawiała nogi nikomu, kto był kiedyś w Lewicy - podkreślił Gawkowski.

Dodał, że jeśli chodzi o personalia, "święta wielkanocne domkną sprawę" i "w tygodniach po świętach nazwiska zaczną wypływać".

Seria pytań o nazwiska na wspólnej liście do Senatu, Gawkowski odpowiada TVN24

