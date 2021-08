Brytyjski historyk: pakt Ribbentrop-Mołotow przesądził o porażce Polski w 1939 roku

Brytyjski historyk o pakcie Ribbentrop-Mołotow

Dodaje, że informacja o podpisaniu paktu osłabiła w Polsce wiarę w możliwość stawienia skutecznego oporu Niemcom. - Jak można się było spodziewać, reakcje na podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow były bardzo zróżnicowane. Niektórzy, oczywiście, byli optymistami co do zdolności Polski do przeciwstawienia się i pokonania Niemiec, pobudzeni w tym przekonaniu przez polskie zwycięstwo nad sowietami w 1920 roku. Większość jednak była raczej bardziej realistyczna i bardziej sceptyczna co do szans Polski w walce z Niemcami. Podpisanie paktu wywołało więc szereg reakcji, od prób wyjazdu z Polski po oficjalne wysiłki zmierzające do skrystalizowania toczących się rozmów z Brytyjczykami i Francuzami w wiążący sojusz wojskowy - mówi Moorhouse.