Pakt migracyjny ostatecznie przyjęty

We wtorek nad ranem w kopalni Mysłowice-Wesoła doszło do wstrząsu. Nie żyje dwóch górników. Nadal poszukiwany jest jeden, ratownicy zlokalizowali jego lampę. Wcześniej udało się dotrzeć do jednego z czterech poszukiwanych, został przetransportowany do szpitala. W sumie dziesięciu górników zostało poszkodowanych i trafiło do szpitali.