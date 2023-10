Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki o pakcie migracyjnym. "Nasze stanowisko jest absolutnie jednolite i niezmienne"

Duda: będzie prezentowali stanowisko sprzeciwu

Według niego "dzisiaj, kiedy ten problem wraca, kiedy znowu próbuje się go rozwiązywać poprzez usuwanie skutków i znów de facto przymusową relokację migrantów w ramach paktu migracyjnego, który został zaproponowany, my cały czas konsekwentnie mówimy nie". - Sprzeciwiamy się temu i takie stanowisko sprzeciwu będziemy razem z panem premierem prezentowali dzisiaj i jutro na spotkaniach międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej, w których będziemy brali udział - oświadczył.

Morawiecki: jadę postawić twarde weto

- Należy zadać bardzo jednoznaczne pytanie. Dlaczego mamy się godzić na ten dyktat z Brukseli, dyktat z Berlina? Przecież Niemcy w ostatnich 10 latach mylili się we wszystkich najważniejszych sprawach, w jakich można było się pomylić - ocenił. Jak mówił premier, "mylili się w kwestiach nielegalnej imigracji poprzez swoją politykę zapraszania do Europy dziesiątek milionów" osób nielegalnie przekraczających granice. - Po drugie, mylili się w swojej polityce energetycznej. Po trzecie mylili się co do Rosji, czego tragiczne konsekwencje widzimy dzisiaj na Ukrainie i w kolejnych odsłonach agresji rosyjskiej - dodał.