100 tysięcy dolarów za spotkanie z Karolem Nawrockim? Politycy nie kryją oburzenia
Dziennikarze Newsweeka i Radia Zet dotarli do cennika, który ma obowiązywać na imprezie Polish-American Economic Summit - imprezy zorganizowanej przez Fundację Centrum Strategii Rozwojowych w Nowym Jorku z udziałem prezydenta. Najlepszy sponsorski pakiet ma kosztować 100 000 dolarów. Wpłacający może być tylko jeden i ma zagwarantowany pełny dostęp do strefy VIP.
- Coś takiego, jak możliwość spotkania z prezydentem po wykupieniu jakiegoś biletu, po prostu nie istnieje - przekonuje Błażej Poboży, doradca prezydenta.
Dziennikarze opisują mechanizm zaproszenia do największych amerykańskich firm w Polsce, jakie na Economic Summit miał wysyłać sekretariat prezydenckiego ministra Karola Rabendy, a w zaproszeniu było przekierowanie do organizatora, którym była prywatna fundacja, potem ta fundacja wysyłała ofertę z cennikiem.
Trzy pakiety, każdy tańszy o połowę
- Przedstawiciele tych amerykańskich firm rozumieli, że jest to tak organizowane, że im więcej zapłacisz, tym większa szansa na to, że spotkasz się z prezydentem - wyjaśnia Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet.
Pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów gwarantować miał rozmowę jeden na jeden z Karolem Nawrockim. Każdy z czterech pakietów Gold za 50 tysięcy dolarów - spotkania w kameralnym gronie, a w szerszym gronie - każdy z ośmiu pakietów Silver za 25 tysięcy dolarów.
"Czy Kancelaria Prezydenta szykuje jakieś promocje?"
Politycy z koalicji rządzącej nie kryją oburzenia tymi informacjami.
"Prywatna fundacja organizuje wydarzenie, a w jego promocję i udział zaangażowana jest Kancelaria Prezydenta. Jednocześnie ta sama fundacja oferuje sponsorom pakiety za 25, 50 i 100 tys. dolarów. A wcześniej? ZondaCrypto była sponsorem CPAC, na którym występował Karol Nawrocki. Pytanie jest proste: czy w otoczeniu Prezydenta dostęp do niego można dziś uzyskać razem z odpowiednio dużym przelewem?" - skomentował na portalu X rzecznik rządu Adam Szłapka.
"Black Friday coraz bliżej. Czy Kancelaria Prezydenta szykuje jakieś promocje? Drugie spotkanie z prezydentem 50% taniej?" - dodał w innym wpisie.
"To powinno zostać zastopowane"
Z kolei poseł Lewicy Adam Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych, uważa to za skandal.
- Mamy sytuację, w której za pieniądze dochodziłoby do spotkania z prezydentem Polski, który dysponuje prawem weta wpływu na proces legislacyjny. Takie sytuacje są niedopuszczalne i one noszą cechy kryminogenne. To powinno zostać zastopowane i absolutnie zbadane, a następnie zablokowane na przyszłość - ocenia.
"W życiu politycznym amerykańskim jest to dopuszczalne"
Senator Jan Filip Libicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego zwraca uwagę, że w USA taka sytaucja to nic nadzwyczajnego. - W życiu politycznym amerykańskim jest to dopuszczalne, że zrzuca się ktoś na to, żeby mieć spotkanie z jakimś politykiem - mówi. Ale jednocześnie dodaje: - W naszej kulturze, w naszym obyczaju europejskim to nie jest przyjęte i tego obyczaju powinien się trzymać pan prezydent Nawrocki.
Leśkiewicz: to manipulacje
Rzecznik prezydenta pisze o nagonce, insynuacjach, półsłówkach i manipulacjach. Twierdzi, że nikt nie płacił za wstęp i udział w Economic Summit, a Kancelaria Prezydenta nie uzależniała spotkania z prezydentem od wpłacanych pieniędzy.
Tyle, że cennik miała proponować nie bezpośrednio Kancelaria Prezydenta, a prywatna fundacja. Podobna sytuacja miała też mieć miejsce już wcześniej, w czerwcu.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych (CSR). Radio Zet opublikowało odpowiedź rzecznika Fundacji CSR, Marcina Bagińskiego, na ich pytania.
"Żadna firma nie zawarła ostatecznie umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z Prezydentem czy też przedstawicielami Kancelarii jako świadczenia, a Fundacja jako organizator nie jest uprawniona do dysponowania czasem przedstawicieli KPRP" - napisano w korespondencji.