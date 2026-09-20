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kawa na ławę

100 tysięcy dolarów za spotkanie z Karolem Nawrockim? Kancelaria odpowiada

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Karol Nawrocki
Poboży: prezydent Karol Nawrocki nigdy nie warunkuje uczestnictwa w odpłatnym spotkaniu z możliwością rozmowy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Prezydent Karol Nawrocki nigdy nie warunkuje uczestnictwa w odpłatnym spotkaniu z możliwością rozmowy - powiedział w TVN24 Błażej Poboży z kancelarii prezydenta. Komentował informacje, jakoby organizatorzy spotkań z Karolem Nawrockim pobierali opłaty za możliwość indywidualnego spotkania z prezydentem. Na doniesienia te zareagowali też rządzący.

Kancelaria prezydenta organizuje spotkania na których, po wpłaceniu pokaźnej sumy, można mieć nadzieję na spotkanie z Karolem Nawrockim - donoszą dziennikarze Radia ZET i Newsweeka. Wydarzenie organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. "Pakiet Platinum za 100 tys. dolarów to rozmowa jeden na jeden z prezydentem Polski, Gold jest połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie, jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów" - czytamy. Nawrocki przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Według programu w poniedziałek ma wziąć udział w Polish-American Economic Summit.

Poboży: to nieudolny atak na Karola Nawrockiego

O doniesienia te pytany był w "Kawie na ławę" w TVN24 Błażej Poboży z kancelarii prezydenta. Określił je jako "kolejną, coraz bardziej nieudaną i nieudolną próbą ataku na pana prezydenta". - Każda konferencja ma różne strefy czy formy opłaty za uczestnictwo. To, że organizator sugeruje, że przez to, że ktoś jest bliżej jakiejś strefy, to ma taką czy inną możliwość, to mogę się wyłącznie uśmiechnąć - powiedział Poboży.

Zapewnił, że prezydent Nawrocki, "nigdy nie warunkuje uczestnictwa w jakimś spotkaniu, które jest odpłatne, z możliwością rozmowy ze sobą". Jak dodał, prezydent wystąpi na Polish-American Economic Summit, jednak nie będzie uczestniczył w żadnym z bezpośrednich wydarzeń czy paneli.

Według Pobożego problem jest w tym, "że jakaś firma organizuje sobie konferencję, w której uczestnictwo jest płatne i tyle".

Marcin Horała z Rozwoju Plus winą obarczył organizatora. - Być może firma, która to organizuje przekroczyła pewną granicę sugestii, dobrego smaku, zostawienia jakiegoś niedopowiedzenia - przyznał. Zastrzegł jednocześnie, że "prezydenta osobiście w niczym to nie obciąża". Odnosząc się do sumy 100 tys. dolarów, Horała powiedział, że to prawdopodobnie wynika z tego, że "tyle to kosztuje na konferencjach w Ameryce".

Reakcja rządu

O wyjaśnienie tej kwestii zaapelował do prezydenta na platformie X wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak ocenił, jest to "bardzo poważna sprawa". "Prezydent Nawrocki i Kancelaria Prezydenta RP w tej sprawie powinien możliwie szybko zabrać głos dla dobra urzędu i naszego państwa" - napisał na X.

Jak dodał w osobnym wpisie, wyjaśnienia ze strony Karola Nawrockiego "powinny pojawić się maksymalnie do końca dnia wraz z dymisjami"

"Standardy jakich jeszcze w Polsce nie było. Zresztą nie tylko w tej kwestii" - skwitował z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Do informacji odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomniał o organizowanej przez Zondacrypto konferencji CPAC w Rzeszowie, na której występował Nawrocki. "Pytanie jest proste: czy w otoczeniu prezydenta dostęp do niego można dziś uzyskać razem z odpowiednio dużym przelewem?" - pytał.

Rzecznik prezydenta: nagonki ciąg dalszy

Po południu głos w sprawie zabrał Rafał Leśkiewicz, rzecznik głowy państwa. "Nagonki na Prezydenta RP Karola Nawrockiego ciąg dalszy. Insynuacje, półsłówka, manipulacje. Proza politycznej rzeczywistości" - napisał w serwisie X.

Według Leśkiewicza nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku, a ze strony kancelarii prezydenta nie było deklaracji warunkujących udział prezydenta od wpłat. "To absurd" - podkreślił.

Wskazał, że organizatorem wydarzenia jest Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych (CSR) i jest tego samego rodzaju jak konferencje w Karpaczu czy Krynicy. "Tu też pojawiają się sponsorzy i partnerzy, podobnie jest w przypadku Polish-American Economic Summit. Lista partnerów jest publicznie znana. Prezydent RP nie będzie uczestniczył w panelach organizowanych przez CSR" - oświadczył.

Leśkiewicz przekazał, że zaplanowano przemówienie Karola Nawrockiego na otwarciu imprezy, a będzie uczestniczyło w nim kilkadziesiąt firm z różnych branż, a także około 100 innych uczestników, w tym przedstawiciele Polskiej Rady Binzesu.

Odpowiedź organizatora

Radio Zet opublikowało odpowiedź rzecznika Fundacji CSR, Marcina Bagińskiego, na ich pytania.

"Żadna firma nie zawarła ostatecznie umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z Prezydentem czy też przedstawicielami Kancelarii jako świadczenia, a Fundacja jako organizator nie jest uprawniona do dysponowania czasem przedstawicieli KPRP" - napisano w korespondencji.

Źródło: tvn24.pl, Radio Zet
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Tagi:
Karol NawrockiKancelaria Prezydenta RPUSARafał LeśkiewiczPolska Rada Biznesu
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