Dyskusja nad pakietem wolności akademickiej. Posłowie opozycji przeciwni, PiS broni projektu nowelizacji

Poseł PiS: prace zainicjowane w związku z naruszeniami wolności wyrażania poglądów

Nowacka: to nie jest spór o prawo do ekspresji na uczelni

- To nie jest spór o prawo do ekspresji na uczelni, bo to prawo istnieje i jest świetnie uregulowane przez regulaminy poszczególnych uczelni, a także przez wspólnie ustanowione uczelnie praktyki. To po prostu działa - wskazywała. - To jest spór o prawdę, o prawo do głoszenia prawdy, o prawo do nauki na uczelniach wyższych - oceniła. Według niej, to jest też spór o autonomię uczelni, o to, "na ile uczelnie będą mogły same decydować o tym, w jaki sposób oczyszczać się z bzdur i głupot".