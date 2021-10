Paczków: Półtoraroczne dziecko potrącone przez samochód jest w stanie krytycznym. Lekarze z Wrocławia walczą o jego życie

W Paczkowie na Opolszczyźnie półtoraroczne dziecko wbiegło w poniedziałek pod samochód jadący po posesji koło domu. Ojciec i kierowca auta zawieźli chłopca do lokalnego szpitala, a stamtąd śmigłowcem przetransportowano go do Wrocławia. Dziecko jest w stanie krytycznym, lekarze walczą o jego życie - poinformował szpital we wtorek.