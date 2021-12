40. rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek". Prezydent Andrzej Duda: tamta krew nie poszła na marne

czytaj dalej

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany, kto odpowiada za to, że w Polsce kolejny dzień jest tak duża liczba zgonów, odparł: - Odpowiada za to koronawirus i brak szczepień. Przekazał też, że 73 procent zmarłych zakażonych, o których poinformowano w czwartek, to osoby niezaszczepione. - Niektórzy pacjenci do ostatniego tchu krzyczą, że COVID-u w Polsce nie ma. Cóż można powiedzieć takiemu pacjentowi, kiedy to jest ostatnie wypowiadane przez niego zdanie? - dodał.