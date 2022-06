Poskarżyła się ministrowi na drożyznę w sklepach, teraz naczelniczka poczty ma kłopoty

czytaj dalej

Strażacy zutylizowali substancję rozlaną na drodze we wsi Ligota (woj. śląskie). Potwierdzili, że to była rtęć. Na tym się jednak nie skończyło. Mieszkańcy zgłosili służbom, że dzień wcześniej widzieli w tym miejscu dziewczynkę na hulajnodze, która zbierała coś do słoika. Po dobie poszukiwań udało się do niej dotrzeć.