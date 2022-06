Rzecznik rządu o sprawie naczelniczki poczty w Pacanowie, która została ukarana za rozmowę o wysokich cenach

3 czerwca w placówce Poczty Polskiej Głazek rozmawiała z koleżankami z pracy na temat coraz wyższych cen paliwa i innych produktów. W pewnym momencie usłyszała, jak koleżanka zwróciła się do jednego z klientów "panie pośle". Był to Michał Cieślak, minister rządu PiS, poseł wybrany z listy tej partii w województwie świętokrzyskim, członek Partii Republikańskiej.

W rozmowie z TVN24 Głazek relacjonowała, że zaledwie kilkanaście minut później dostała telefon, że ma odstąpić od czynności w urzędzie i zgłosić się do dyrektora. - Nogi się pode mną ugięły. Nie wiedziałam, co powiedzieć - opowiadała. - Pan dyrektor powiedział mi, że za taki czyn, którego się dopuściłam, jest tylko jedna kara: zwolnienie dyscyplinarne. Bo tyle lat, ile on pracuje, to się jeszcze nie spotkał z taką skargą - relacjonowała kobieta.