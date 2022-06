"Sługus kupiony za stołek". Były partyjny kolega o ministrze Cieślaku

Wypij: Cieślak okazał się sługusem kupionym za stołek

- Staram się zawsze rozmawiać, mam szacunek do każdego, zwłaszcza do osoby, która ma inne zdanie, ale która umie to powiedzieć, po to są rozmowy. Natomiast minister Cieślak po pierwsze jest ministrem od niczego, dostał tę posadę tylko dlatego, że Kaczyński potrzebował większości, a Cieślak zdradził Gowina, więc dostał za to posadę, a teraz dowiedzieliśmy się o jego istnieniu w bulwersujący sposób. Ale to też pokazuje, jak będą wyglądały spotkania Kaczyńskiego. Czy po tej wpadce Cieślaka ktokolwiek przyjdzie na spotkanie z Kaczyńskim i będzie chciał powiedzieć prawdę, jak za tę prawdę można wylecieć z pracy ze spółki Skarbu Państwa, można wylecieć z pracy z urzędu? - mówił, nawiązując do planowanych spotkań prezesa PiS z wyborcami w różnych częściach Polski.