Owsiak: prezydent nie dba o zdrowie Polaków

- Bardzo bym chciał, żeby prezydent zawetował ustawę, ale nie wierzę, że to zrobi - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Odniósł się do nowelizacji przewidującej przekazanie niemal dwóch miliardów złotych dla mediów państwowych.

Prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak pytany w "Faktach po Faktach", czy spotkałby się z prezydentem, żeby pomóc mu rozstrzygnąć dylemat - dwa miliardy złotych na onkologię czy rządowe media, odparł, że "próbował kiedyś pisać do Andrzeja Dudy w sprawie geriatrii, kiedy jego podpis oznaczał, że geriatria wyskakuje z osobnej puli pieniędzy, którą by miała zagwarantowaną na swoje działania".

Ocenił, że "pan prezydent nie dba o zdrowie Polaków". Owsiak, przyznał, że bardzo by chciał, żeby prezydent zawetował ustawę przewidującą przekazanie dwóch miliardów złotych dla mediów państwowych, ale jak zaznaczył, "nie wierzy, że to zrobi".

Dodał, że zapytałby także prezydenta, czy wie, na co dwa miliardy złotych dla mediów państwowych mają być wydane. - Proszę podać dokładnie, jaki jest plan wydania tych dwóch miliardów. A może jest jakiś proroczy plan, który będzie nam pokazywał programy o zdrowiu? - pytał, zwracając się do prezydenta.

- To, co robi fundacja taka jak nasze i podobne fundacje to jest plan. Teraz już budujemy plan, co będziemy kupowali za pieniądze z tego finału. I ten plan jest niezwykle precyzyjny. Jeżeli kupimy czegoś więcej to dlatego, że wynegocjujemy lepsze ceny, ale dokładnie wiemy, gdzie ten sprzęt ma iść - podkreślił Owsiak.