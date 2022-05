WHO: dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Goście programu "Tak jest" komentują 

Prawdopodobieństwo, że otyły przedszkolak będzie otyłym dorosłym, jest ponad cztery razy większe niż u jego rówieśników o właściwej masie ciała - podał Narodowy Fundusz Zdrowia. Według WHO dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. O tym problemie rozmawiali goście programu "Tak jest" w TVN24 - dietetyczka kliniczna i blogerka kulinarna Aneta Łańcuchowska oraz kucharz Grzegorz Łapanowski z Fundacji Szkoła na Widelcu.

Narodowy Fundusz Zdrowia w opublikowanym w środę komunikacie przekazał, iż "prawdopodobieństwo, że otyły przedszkolak będzie otyłym dorosłym, jest ponadczterokrotnie większe niż u jego rówieśników o prawidłowej masie ciała". Przywołał także dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która podaje, że dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie.

"Problem nadmiernej masy ciała dotyczy 10 procent małych dzieci (1-3 lat), 30 proc. dzieci w wieku wczesnoszkolnym i 22 proc. młodzieży do 15. roku życia" - poinformował NFZ.

Do tej kwestii odnieśli się goście piątkowego wydania programu "Tak jest" w TVN24.

"To rodzic jest tym głównym decydentem"

Kucharz Grzegorz Łapanowski z Fundacji Szkoła na Widelcu podkreślał, że "pod koniec dnia decyzyjni są rodzice". - Natomiast dziecko jest zależne od środowiska, w którym funkcjonuje, w przedszkolu, szkole lub z rówieśnikami i to są czynniki, które mają wpływ na to, co dziecko je - powiedział.

- I bardzo często chcemy wywierać presję na dzieci, tymczasem to rodzic jest tym głównym decydentem - dodał.

Łapanowski zwracał uwagę, że "dane o otyłości dzieci w dużej mierze tyczą się nas, dorosłych, i naszego trybu życia, tego, co jemy i jak jemy". - Myślę, że to ważne, żeby wybrzmiało, że to jest kwestia ilości jedzenia, jak również jego jakości. Bardzo często mówi się, o tym, że to, co kupujemy, te produkty spożywcze, ich jakość ma znaczenie dla naszej diety. Pewnie, ale drugi kluczowy wątek to jest proporcja - podkreślał.

Jak dodał, "na to się nakłada wiele innych wątków, jak styl życia, stres czy to, że jedzenie jest jednym z najszybszych i najprostszych sposobów na to, by dostarczyć sobie przyjemności".

"Powinniśmy skupić się na edukacji rodziców"

Dietetyczka kliniczna i blogerka kulinarna Aneta Łańcuchowska odniosła się do pytania, jak duży wpływ na potencjalną otyłość ma genetyka. - Myślę, że my bardzo lubimy sobie tłumaczyć, że to jest genetyka, natomiast ona rzeczywiście ma znaczenie, ale bardzo niewielkie - powiedziała.

Ekspertka przekazała, że od 15 lat prowadzi konsultacje żywieniowe dzieci i dorosłych. - Niestety, z tego, co obserwuję, bardzo duże znaczenie ma środowisko, w jakim przebywamy i to, jak my sami, rodzice, się odżywiamy. Przecież to my żywimy nasze dzieci - podkreślała. - Przez pewien okres prowadziłam warsztaty w przedszkolu. Dzieci bardzo szybko chłonęły wiedzę, natomiast miałam też takie przypadki, ze przychodzili rodzice i byli bardzo mocno zdenerwowani, bo "jak to ja nie mogę pić coli u siebie we własnym domu, co ta pani nagadała za głupot". Były takie skargi - mówiła.

- Myślę, że to, na czym my powinniśmy się skupić, to na edukacji rodziców. Mam wrażenie, że jest trochę takich programów, gdzie edukujemy dzieci w szkołach, natomiast wydaje mi się, że bardzo mało jest takiego wsparcia dla rodziców - dodała.

Problem otyłości u dzieci i młodzieży

Wśród konsekwencji otyłości u dzieci i młodzieży w komunikacie Narodowego Fundusz Zdrowia wymieniono: problemy z koncentracją i pamięcią, a tym z nauką; rozwój chorób przewlekłych niezakaźnych, takich jak cukrzycę typu II, nowotwory, choroby układu kostno-stawowego, nadciśnienie tętnicze; zaburzenia emocjonalne; niską samoocenę i samokrytykę; izolację społeczną i depresję.

NFZ przypomniał w komunikacie, że prowadzona jest cykliczna akcja "Środa z profilaktyką". Jej celem jest promocja zdrowia i profilaktyka chorób. W środę 18 maja tematem była "Profilaktyka od najmłodszych lat. Otyłość".

"W przygotowanym materiale filmowym nasze ekspertki dr inż. Katarzyna Rolf z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Marta Niewczas sześciokrotna mistrzyni świata w karate tradycyjnym i wykładowczyni Uniwersytetu Rzeszowskiego podpowiadają, co zrobić, by zminimalizować ryzyko otyłości wśród dzieci" - przekazał NFZ, dodając, że cały film dostępny jest na kanale YouTube - Akademia NFZ i na facebookowej stronie - Akademia NFZ.

W komunikacie czytamy również, że "w profilaktyce otyłości kluczowa jest aktywność fizyczna oraz żywienie". W związku z tym na portalu Diety NFZ dostępne są porady i gotowe jadłospisy dla całej rodziny.

