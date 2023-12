Joński i Szczerba z kontrolą w ministerstwie kultury. "Mamy na odchodne ministra Glińskiego dwie umowy" 

- Informujemy, żeby uświadomić społeczeństwo, co PiS robi w ministerstwach w tych ostatnich godzinach i dniach – powiedział poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

- Mamy na odchodne ministra Glińskiego dwie umowy. Jedna z nich to umowa z miastem Otwock, na 100 milionów do 2033 roku, czyli 10 milionów rocznie, przekazywane na instytut, który składa się z byłego pisowskiego senatora Jana Żaryna, a jego zastępcą jest były wiceminister w kancelarii premiera Morawieckiego Piotr Mazurek, i jeszcze dwóch dodatkowych zastępców, jeden z nich reprezentuje środowisko Młodzieży Wszechpolskiej – wylicza poseł KO Michał Szczerba.

Jak wyjaśnił, on i Dariusz Joński porównali te kwoty do innych polskich instytucji kulturalnych, znanych na całym świecie. – Muzeum Pałac w Wilanowie otrzymuje roczną dotację 20 milionów złotych, a instytut który założył Gliński otrzymuje 10 milionów. To porównywanie instytucji, która jest muzealna, wystawiennicza i edukacyjna i pełni ważną funkcję integrującą społeczność Wilanowa i Warszawy z instytucją, która teraz naprędce kupuje nieruchomości – zauważył Szczerba.