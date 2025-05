Demolował szpital i groził personelowi. Są zarzuty, 56-latek w areszcie

Rośnie liczba przypadków agresji wobec lekarzy Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24

Na trzy miesiące do aresztu trafił 56-latek, który demolował szpital w Otwocku i groził lekarzom. Zatrzymany mężczyzna jest dobrze znany otwockim policjantom ze względu na swoją "bogatą" przeszłość kryminalną.

Kluczowe fakty: Otwoccy policjanci zatrzymali agresywnego 56-latka, który podczas wtorkowej nocy awanturował się w szpitalu.

Mężczyzna groził śmiercią lekarzowi oraz innym pracownikom, zdemolował recepcję.

Mężczyzna usłyszał w sumie siedem zarzutów. Sąd wydał decyzję o aresztowaniu go na trzy miesiące.

We wtorek do nocnego dyżurnego otwockiej komendy wpłynęło zgłoszenie o agresywnym awanturującym się mężczyźnie na izbie przyjęć w jednym z otwockich szpitali. Mężczyzna był agresywny wobec personelu medycznego i demolował recepcję. Policjanci pojechali na miejsce i zatrzymali agresywnego 56-latka.

"Pracownicy szpitala złożyli zawiadomienie, w którym opisali jak 56-latek pojawił się w szpitalu i szukał pomocy w opatrzeniu rany nogi. Po chwili mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, a z każdą chwilą agresja wzrastała, aż zaczął grozić personelowi medycznemu śmiercią i demolować recepcję" - przekazał podkom. Patryk Domarecki.

Agresywny 56-latek Źródło: KPP W Otwocku

56-latek ma "bogatą" przeszłość kryminalną

Zatrzymany 56-latek został przewieziony na komendę i zbadany na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wskazało ponad promil alkoholu.

Podkomisarz Patryk Domarecki wyjaśnił, że zatrzymany mężczyzna jest dobrze znany otwockim policjantom ze względu na swoją "bogatą" przeszłość kryminalną. 56-latek był notowany zarówno za przestępstwa przeciwko mieniu, jak i zdrowiu i życiu.

Siedem zarzutów

Mężczyzna usłyszał w sumie 7 zarzutów m.in. kierowania gróźb karalnych, niszczenia mienia, naruszenia nietykalności cielesnej lekarza oraz znieważenia personelu medycznego. Na dodatek 56-latek był już wcześniej skazany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Jak czytamy w policyjnym komunikacie Prokuratura Rejonowa w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym w prowadzonym postępowaniu materiałem dowodowym zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku, a 56-latek trafił do aresztu na 3 miesiące i grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.