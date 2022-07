Jak zmniejszyć domowe zużycie prądu? Dobre nawyki pozwolą oszczędzić niemałe pieniądze

Oszczędzanie prądu

Warto również w ogóle zrezygnować z używania sztucznego oświetlenia gdy może nam jeszcze wystarczyć światło dzienne. Jest to proste zwłaszcza w okresie letnim, gdy światło słoneczne długo dociera do naszych okien. Jeżeli natomiast już włączamy sztuczne oświetlenie należy zadbać, aby wszystkie źródła światła były energooszczędne - wyższy koszt energooszczędnych żarówek zwraca się bardzo szybko.

Upalne lato jest też czasem, w którym wiele osób korzysta z klimatyzatorów i wentylatorów. Włączanie tych urządzeń to dodatkowe zużycie prądu, dlatego warto w miarę możliwości ograniczać czas ich używania. Duże znaczenie ma też ustawiana na klimatyzatorach temperatura chłodzenia - należy unikać ustawiania zbyt niskiej pożądanej temperatury. Spotkać można się m.in. z zaleceniem, by nie ustawiać chłodzenia na mniej niż 25 stopni Celsjusza - każdy stopień w górę to kilka procent oszczędności, co w skali roku może przełożyć się na setki złotych.