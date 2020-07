O 14 ma zapaść wyrok w sprawie wypadku Szydło. Była premier: mam nadzieję, że ta sprawa wreszcie się skończy

Po ponad trzech latach od wypadku oświęcimski Sąd Rejonowy ma ogłosić wyrok w sprawie zderzenia fiata seicento i kolumny BOR, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło. Prokuratura zażądała dla oskarżonego kierowcy fiata roku ograniczenia wolności. Obrona chce uniewinnienia. - Nie chcę komentować, póki wyroku nie będzie i nie będę też komentowała wyroku sądu. Ja sama mam nadzieję, że ta sprawa wreszcie się skończy, bo to zupełnie niepotrzebnie tak się ciągnie - powiedziała była premier.

Prokurator wnosi o uznanie Sebastiana Kościelnika, którego seicento zderzyło się z rządową limuzyną w lutym 2017 roku w Oświęcimiu, za winnego i wymierzenie mu kary roku ograniczenia wolności. Ograniczenie to ma polegać na obowiązku nieodpłatnej nadzorowanej pracy w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Jak tłumaczy prokurator, niski wymiar wnioskowanej kary wynika z młodego wieku oskarżonego.

- Spodziewałem się, że (prokurator - red.) będzie wnioskował o wyrok w zawieszeniu. Trochę zaskoczyło mnie, że to jest tylko ograniczenie wolności. Chciałbym, żeby to wszystko zostało umorzone, żebym został uniewinniony - mówił w środę Sebastian Kościelnik.

Beata Szydło: mam nadzieję, że ta sprawa wreszcie się skończy

- Nie chcę komentować, póki wyroku nie będzie i nie będę też komentowała wyroku sądu. Ja sama mam nadzieję, że ta sprawa wreszcie się skończy, bo to zupełnie niepotrzebnie tak się ciągnie, a ciągnie się tylko i wyłącznie dlatego, że niestety politycy Platformy (Obywatelskiej - red.) postanowili wykorzystać całą tę sytuację i tego młodego człowieka (kierowcę seicento - red.) do swoich rozgrywek politycznych - stwierdziła była premier.

Mowy końcowe

We wtorek przed krakowskim sądem wygłoszona została niejawna część mów końcowych . Jak relacjonowała reporterka TVN24 Marta Gordziewicz, obejmowała ona materiał, który został utajniony na etapie śledztwa prokuratorskiego, a później także w postępowaniu przed sądem. Chodzi o zeznania ówczesnej szefowej rządu Beaty Szydło, funkcjonariuszy byłego Biura Ochrony Rządu oraz objęte tajemnicą materiały, dotyczące zasad przewożenia najważniejszych osób w państwie.

Babiński zwrócił się też do Kościelnika z pytaniem, czy podziękował kierowcy rządowej limuzyny, że ten, uderzając w jego auto, starał się manewrować, aby nie wyrządzić żadnych szkód i uratował mu życie, a Beatę Szydło i jej kierowcę przeprosił za to, że doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu. Kościelnik nie krył oburzenia tymi słowami. - Słowa prokuratora były mocno nie na miejscu (...) Było to po prostu bezczelne z jego strony - stwierdził kierowca fiata seicento.