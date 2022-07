Był pijany, awanturował się na oddziale ratunkowym. 28-latek zatrzymany

Do zdarzenia, o którym policja poinformowała we wtorek, doszło w ubiegłym tygodniu. Zatrzymany mężczyzna pochodzi z Brzeszcz (województwo małopolskie).

Był pijany

- Mężczyzna znieważał interweniujących policjantów. Został zatrzymany. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim woreczek z białym proszkiem. Było to kilka porcji amfetaminy – powiedziała Jurecka.

28-latek usłyszał zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi mu do trzech lat więzienia, oraz znieważenia policjantów, za co może trafić za kraty na rok.