Kursantka była trzeźwa, sprawdzili też egzaminatora

W polskim Kościele "wzbiera fala apostazji" wśród młodych ludzi - powiedział metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś, odnosząc się do wyników badania przeprowadzonego przez CBOS wśród Polaków w wieku od 18 do 24 lat. - Sądzę, że po stronie Kościoła najważniejsze pytanie brzmi: ile jest w tym naszej winy? Co takiego zaniedbaliśmy? - ocenił hierarcha. - Niewątpliwie mamy tu dużo do zrobienia - dodał. Skomentował też zapowiedź apostazji, którą ogłosił piosenkarz Dawid Podsiadło.