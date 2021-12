"Na chwilę" zostawiła troje małych dzieci w aucie z włączonym silnikiem i poszła na zakupy do galerii

"Na krótką chwilę"

Jurecka zrelacjonowała, że mężczyzna pobiegł do najbliższego stoiska sklepowego i poprosił ekspedientkę, by powiadomiła ochronę. - Niestety od ekspedientki usłyszał, że to nie jej sprawa – powiedziała policjantka. Taka reakcja skłoniła mężczyznę do zaalarmowania służb ratunkowych – zatelefonował pod numer 112. - Na miejsce przyjechał patrol. W tym samym czasie wróciła właścicielka pojazdu. 29–letnia mieszkanka Oświęcimia tłumaczyła, że zostawiła dzieci jedynie na krótką chwilę – podała.