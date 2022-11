W Oświęcimiu znaleziono zwłoki kobiety. Nieoficjalnie: zaginęła jej córka

czytaj dalej

Na Kongresie Nowej Nadziei we Wrocławiu politycy i eksperci rozmawiali między innymi o nadchodzących wyborach i związanych z nimi wyzwaniach dla opozycji. Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy zwróciła uwagę, że kampania "nie może być o tym, że chcemy powrotu do tego, co było przed Prawem i Sprawiedliwością". Senator Krzysztof Brejza (KO) przekonywał zaś, że rządzący "zrobią wszystko, żeby te wybory przeprowadzić w sposób nieuczciwy, brudny".