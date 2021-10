Oświatowa Solidarność odrzuca projekt MEiN dotyczący statusu zawodowego nauczyciela

Poinformowano, że rada z oburzeniem przyjęła fakt niezrealizowania porozumienia zawartego pomiędzy NSZZ "Solidarność" a rządem 7 kwietnia 2019 r., a w szczególności braku powiązania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. "Rząd w ten sposób podważa swoją wiarygodność oraz społeczne zaufanie co do celowości prowadzenia negocjacji" – podkreślono w stanowisku.

Oświatowa "Solidarność" żądają znaczącego wzrostu wynagrodzeń

Wskazano, że zaproponowane "'nowe' stawki wynagrodzenia nauczycieli okazały się proponowanymi wiele lat temu i zdecydowanie odrzuconymi przez stronę społeczną postulatami". "NSZZ 'Solidarność' przedstawił podczas spotkania zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty swoją propozycję powiązania płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej w lipcu br. Nieprawdziwe jest twierdzenie MEiN, że nikt nie zgłosił żadnych propozycji do dyskusji" – czytamy w komunikacie.

Związek negatywnie opiniuje też propozycję tzw. odbiurokratyzowania pracy nauczyciela. Przypomina, że to także niezrealizowany postulat porozumienia z 2019 r. "Fakt zakończenia projektu europejskiego, który przyniósł więcej szkody polskiej oświacie niż pozytywnych efektów (ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna), w ogóle nie spowodował zmniejszenia biurokracji szkolnej" – ocenia "S".

"Wiele lat walczyliśmy z dwiema godzinami karcianymi, które były przyczyną konfliktów i wprowadziły chaos w pracy placówek oświatowych. Były one krytykowane i ostatecznie zlikwidowane przez obecnie rządzących. Teraz proponuje się osiem godzin karcianych tygodniowo pod hasłem dostępności nauczyciela i zwalczania biurokracji. Praktyka pokazała, że jest to dodatkowe zmuszenie nauczyciela do pracy bez wynagrodzenia, bez określenia czasu i warunków pobytu w placówce. Proponuje się tylko konieczność rozliczenia tego pobytu w szkole na piśmie!" – czytamy.