KROPKA NAD I Marszałek Sejmu o słowach prezydenta na RBN: miałem poczucie żenady Aleksandra Sapeta Kuba Koprzywa Zespół autorów |

Czarzasty: prezydent nie miał na tyle odwagi, żeby dać nam głos Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Wtorkowa Rada Bezpieczeństwa Narodowego trwała ponad cztery godziny. W części jawnej dla mediów głos zabrał tylko prezydent. W swoim oświadczeniu obarczał między innymi odpowiedzialnością za sytuację w TK premiera Donalda Tuska.

- Prezydent miał na tyle odwagi, żeby zaatakować, a nie miał na tyle odwagi, żeby nam siedzącym z drugiej strony dać głos. To jest fajne zaprosić media i poobrażać, poatakować, zapomnieć, jak szefowa Trybunału Konstytucyjnego ma na imię. Tak nawiasem, to żenujące. Miałem takie poczucie żenady - komentował Czarzasty w "Kropce nad i" w TVN24.

Czarzasty nawiązał do tego, że Nawrocki w swoim przemówieniu nazwał sędzię Annę Korwin-Piotrowską "panią dwóch nazwisk". - Pamiętam pana prezydenta, który przepychał panią Korwin-Piotrowską (w Trybunale Konstytucyjnym), a teraz powiedział "pani dwojga nazwisk". Notabene została zwrócona mu dwa razy uwaga, bardzo mocno w tej sprawie - dodał Czarzasty.

Czarzasty: w sprawie TK nie mamy porozumienia

Czarzasty powiedział, że Rada była podzielona na dwa bloki. Według marszałka Sejmu blok dotyczący TK, choć nie był planowany, to zdominował ponad połowę czasu. - Jeżeli chodzi o blok dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, to nie mamy w tej sprawie porozumienia, myślę, że każdy po prostu myśli swoje i każdy ma swoje oceny - dodał.

- Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to uczciwie muszę powiedzieć, że szukaliśmy w tej sprawie konsensusu - dodał.

Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: TVN24

Prowadząca Monika Olejnik dociekała, czy można rozmawiać o bezpieczeństwie przy pośle z ugrupowania Grzegorza Brauna. W RBN uczestniczył przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

Czarzasty skomentował, że obecność Skalika "nie jest dobra", ale osoby, które mówiły na posiedzeniu "uciekały od danych, które byłyby bardzo, bardzo wrażliwe".

Marszałek Sejmu powiedział, że "ważną rzeczą" podczas części dotyczącej bezpieczeństwa było to, że "pan prezydent po raz pierwszy potwierdził to, że jednak widzi potencjalne zagrożenie".

Czarzasty: prezydent zapomina, że nie przyjął ślubowania od sędziów

Czarzasty komentował też piątkowe wydarzenia w TK, kiedy to sędzia Anna Korwin-Piotrowska została ogłoszona kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

- Dlaczego te decyzje zostały przez tych sędziów samodzielnie podjęte? Po pierwsze Trybunał nie funkcjonował, po drugie pan prezydent zapomina o tym, że nie przyjął ślubowania od sędziów. To jest po prostu skandal wybrać sobie (...) dwoje czy troje - mówił.

Komentował też wejście Karola Nawrockiego do TK. - Czy państwo sobie wyobrażacie, czy by pan prezydent się zgodził na to, że idzie członek Trybunału Konstytucyjnego albo członek jakiegoś innego ciała, wchodzi sobie do siedziby pana prezydenta. Tak się nie dzieje po prostu - powiedział.

- To są niezależne ciała. Pan prezydent nie rozumie, że sądownictwo, że Trybunał Konstytucyjny jest tak samo ważnym ciałem jak inne ciała konstytucyjne - ocenił.

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