Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. "To dobrze, że jest wstrząśnięty"

Odbieram to jaką znany w medycynie element "traumy odłożonej" - w ten sposób wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Trzecia Droga) odniósł się do środowego oświadczenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Kamiński zwrócił uwagę, że prezydent kilkakrotnie użył określenia, że jest "wstrząśnięty". Tomasz Trela z Lewicy stwierdził, że jest "przerażony tym, jak Andrzej Duda w tej sytuacji się zachowuje". Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, "trudno sobie wyobrazić, że prezydent po raz kolejny staje po stronie politycznego sporu".

Skazani politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. W środę prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie w tej sprawie.