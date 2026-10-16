Polska Oświadczenie ośmiorga sędziów TK. "Podejmiemy wszystkie przewidziane prawem działania" Oprac. Justyna Sochacka |

Trybunał Konstytucyjny jak "partyjny bastion". Materiał "Faktów" TVN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W datowanym na piątek oświadczeniu podkreślono, że wszyscy sędziowie powinni być "niezwłocznie dopuszczeni do orzekania i podjąć pracę". Podstawa do tego - jak zaznaczono - wynika z wybrania ich przez Sejm zgodnie z konstytucją oraz ze "złożenia ślubowania wobec Prezydenta".

Możliwość orzekania, jak dodali sędziowie, "od ponad siedmiu miesięcy blokuje swoim postępowaniem Sędzia Bogdan Święczkowski".

W oświadczeniu sędziowie podkreślili, że zgodnie z rotą ślubowana sędzia Trybunału "stoi na straży Konstytucji RP", a ta określa zadania TK, które obecnie - czytamy - "nie są wykonywane".

"Jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmiemy wszystkie przewidziane prawem działania, aby przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie tego ważnego konstytucyjnego organu" - podkreślili.

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Sędziowie TK: konstytucja nie przewiduje żadnych kompetencji prezydenta

Sędziowie zwrócili uwagę w oświadczeniu, że konstytucja "nie przewiduje żadnych kompetencji" prezydenta w zakresie wyboru sędziów TK, a zgodnie z nią Trybunał "składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm". Z tego ich zdaniem wynika, że "jedynym organem uczestniczącym w wyborze sędziego TK jest Sejm", a konstytucja ani inne przepisy nie przyznają prezydentowi "żadnych kompetencji" w zakresie wyboru sędziów TK.

Jak zauważyli, sama konstytucja nie przewiduje składania ślubowania przez sędziów TK. Z ustawy o statusie sędziów Trybunału jednak wynika, że stosunek służbowy wybranego już sędziego TK "nawiązuje się po złożeniu ślubowania", a sędzia "składa ślubowanie wobec Prezydenta".

Z przepisów jednak - jak wskazali sędziowie - "nie wynika w żaden sposób, by Prezydent 'przyjmował' ślubowanie sędziego TK", a twierdzenie, wedle którego prezydent "zaprzysięga" sędziów TK jest "oczywistym nieporozumieniem". Jak dodali, ślubowanie to ma być skierowane wobec prezydenta, "któremu jednak przepisy nie przyznają żadnej aktywnej roli" w zakresie sędziów Trybunału.

Sędziowie TK o "arbitralnej próbie selekcji" sędziów TK przez prezydenta

Stwierdzili też, że ślubowanie w pałacu prezydenckim - gdzie prezydent Nawrocki zaprosił troje z wybranych przez Sejm sędziów TK - następowało "zwyczajowo".

Jak dodali, niezaproszeni przez prezydenta sędziowie "wielokrotnie apelowali" o umożliwienie im złożenia w jego obecności ślubowania i "deklarowali pisemnie, że stawią się w wyznaczonym przez Prezydenta terminie". "Pisma te pozostały bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie wyjaśniono, dlaczego tylko troje spośród ośmiorga sędziów zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, chociaż pozostali zostali wybrani dokładnie w taki sam sposób" - czytamy.

Sędziowie napisali dalej, że "ta niemająca podstaw prawnych próba selekcji sędziów była całkowicie arbitralna". Podkreślono, że do tych niezaproszonych do pałacu prezydenckiego "nie zwrócono się o żadne informacje ani wyjaśnienia".

Wobec tego - jak zaznaczyli - ślubowanie wszystkich sędziów, również tych, którzy dokonali tego w Sejmie, zostało złożone "tylko i wyłącznie wobec Prezydenta, a nie wobec Marszałka Sejmu", który na uroczystość został zaproszony, aby - jak dodali - "nadać mu uroczysty charakter". Samo ślubowanie zaś było ich zdaniem "skuteczne w rozumieniu obowiązujących przepisów, co jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku służbowego sędziów TK".

Jak dodali sędziowie, w jego ramach "wypełnione zostały wszystkie ustawowe elementy ślubowania", a złożenie ślubowania "wobec Prezydenta" zostało udokumentowane w formie aktu notarialnego przekazanego prezydentowi.

Podpisanych pod oświadczeniem jest wszystkich ośmioro wybranych przez Sejm obecnej kadencji na sędziów TK. W marcu Sejm wybrał sześcioro z nich: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Dariusz Szostka.

Spór o ślubowanie sędziów TK

W marcu Sejm wybrał sześcioro z nich: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Dwoje ostatnich zostało zaproszonych na 1 kwietnia do pałacu prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie.

Zaproszenia tego nie otrzymało zaś pozostałych czworo, co - jak argumentowała kancelaria prezydenta - było związane z dalszym analizowaniem ich sytuacji. Swoje ślubowanie złożyli w Sali Kolumnowej w Sejmie 9 kwietnia z formułą, że robią to "wobec prezydenta" a poświadczenie w tej sprawie przekazali do kancelarii prezydenta. Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do orzekania, gdyż - jak mówił - zdarzeń z ich udziałem w Sejmie nie można uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

W czerwcu Sejm wybrał kolejnego sędziego, Sławomira Patyrę, który ślubowanie w pałacu prezydenckim złożył pod koniec lipca. Potem oświadczył, że nie będzie orzekał, dopóki dopuszczonych nie zostanie pozostałych czworo sędziów Trybunału.

Natomiast we wrześniu na sędziego TK wybrany został Maciej Berek - wcześniej minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Pod koniec lipca Berek zwrócił się do prezydenta o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty złożenia ślubowania na sędziego TK. Później korespondencję w sprawie Berka prowadzono na linii kancelaria prezydenta - Sejm. Pytania KPRP odnosiły się między innymi do procedury weryfikacji spełnienia przez Berka wymogu co najmniej 10-letniego doświadczenia w zawodzie prawniczym, dokładniej radcy prawnego.

W tę środę Berek złożył swoje ślubowanie w Sejmie - zachowując podobną procedurę, co pozostałych czworo sędziów w kwietniu. Później tego dnia prezydent Karol Nawrocki - odnosząc się do ślubowania - oświadczył, że jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to nie jest sędzią TK.

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We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię w sprawie ślubowania sędziów. Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" odbierać ślubowania. Uznała też za możliwe zaprzysiężenia w innej formie, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył, że opinia Komisji "nie ma żadnej mocy prawnej".

Premier Donald Tusk podkreślił w środę, że sędziowie TK zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia ślubowania między innymi od Berka, "abdykuje" z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji. Tusk zapowiedział też, że rząd będzie przywracał ład prawny "dostępnymi państwu metodami".

W dniu ślubowania Berka, Trybunał otoczyła grupa manifestujących. Doszło do przepychanek z policją.