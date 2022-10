Oświadczenie Marka Kuchcińskiego. Polityk odcina się od doniesień w sprawie nagrania z agencji towarzyskiej

czytaj dalej

Według Jarosława Kaczyńskiego w europarlamencie poseł może mówić przez minutę, sprawozdawca przez trzy minuty - a jak ktoś przedłuży, "to wchodzi dwóch panów we frakach, dużych i silnych i go wyprowadza". Rzecznik Parlamentu Europejskiego informuje, że to się nigdy nie zdarzyło.