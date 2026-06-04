Polska Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Pożyczył pieniądze od swojej fundacji

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Pożyczył pieniądze od swojej fundacji Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Spośród 460 opublikowanych przez kancelarię Sejmu oświadczeń majątkowych posłów, to jest w czołówce tych, które budzą najwięcej politycznych emocji. Z dokumentu, który złożył w Sejmie Zbigniew Ziobro wynika, że były minister sprawiedliwości pożyczył pieniądze od fundacji, której jest prezesem.

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- Zbigniew Ziobro pożyczył 57 tysięcy od Fundacji Instytut Polski Suwerennej. To jest znana fundacja, dlatego że premier w kwietniu poinformował, że na rzecz tej fundacji pieniądze wpłacał Przemysław Kral, prezes Zondacrypto. To tak naprawdę od tego momentu ta fundacja stała się fundacją znaną - tłumaczy dziennikarz TVN24 Patryk Michalski.

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Pożyczył pieniądze od fundacji

- To wygląda jak ogromny mafijny układ - ocenia poseł KO Adrian Witczak. - Najpierw kasa wpływa do fundacji Zbigniewa Ziobry, a potem ta kasa wypływa do Ziobry na ochronę prawną po to, żeby mógł uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości - dodaje.

Zbigniew Ziobro na końcu swojego oświadczenia majątkowego pisze, że gdy przebywał w Budapeszcie na oficjalnej konferencji, został zaskoczony sfabrykowanymi - jego zdaniem - zarzutami. Wtedy zdecydował się nie wracać i ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości.

"Nie dysponowałem wówczas na Węgrzech większymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby mi zorganizować obronę. Nie mogłem samodzielnie pokryć jej kosztów" - pisze w oświadczeniu były minister sprawiedliwości. Po pieniądze zwrócił się więc do swojej fundacji.

- Zbigniew Ziobro przebił moralne dno. Jego oświadczenie majątkowe i te dopiski to jest istna kpina - ocenia poseł KO Witold Zembaczyński.

Poseł Krzysztof Szczucki przyznał, że "to, że Zondacrypto wpłacało pieniądze na jakąś fundację, nie wygląda dobrze". - Ale to już z motywów tej wpłaty i z celów muszą się tłumaczyć, ewentualnie mogą się tłumaczyć ci, którzy wpłacali, ci, którzy przyjmowali te pieniądze - dodaje.

Zbigniew Ziobro ma oddać więcej niż pożyczył od fundacji

Zbigniew Ziobro pożyczył 57 tysięcy złotych, ale jak sam deklaruje, odda znacznie więcej. - Ta chwilówka Ziobry jest na bardzo wysoki procent i tak Zbigniew Ziobro pisze, że pożyczył 57 tysięcy złotych netto, to koszt jego obrony rzekomo, przynajmniej tak twierdzi, i deklaruje, że on odda 85 500 złotych, więc procent tej pożyczki jest bardzo wysoki - mówi Patryk Michalski.

Wraca też pytanie, dlaczego akurat fundację Zbigniewa Ziobry hojnie wsparł prezes Zondacrypto. Za czasów, gdy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, w prokuraturach w całej Polsce toczyło się prawie 30 spraw, w których przewijała się nazwa Zondacrypto i te śledztwa zwykle kończyły się w ten sam sposób.

- Możemy pytać, czy to, że podlegli mu prokuratorzy na Śląsku umarzali sprawy, ma jakiś związek z tymi pieniędzmi - mówi Mariusz Jałoszewski, dziennikarz OKO.press.

Sąd niedługo ma wydać decyzję o europejskim nakazie aresztowania dla byłego ministra. Od orzekania w tej sprawie została odsunięta sędzia Joanna Grabowska, która, jak się okazało, posiada akcje Telewizji Republika, której Zbigniew Ziobro został korespondentem w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie przebywa. Nowy sędzia nie został jeszcze wylosowany.

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