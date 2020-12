Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie oświadczeń majątkowych szefa CBA

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa dotyczącego oświadczeń majątkowych szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego. Teraz decyzję prokuratury zbada sąd, do którego trafiło zażalenie na tę decyzję.

Dom bez działki i brak dochodów

Premier nie analizował?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury skierowała prywatna osoba. Wskazała w nim łącznie pięć potencjalnych przestępstw: - nieopublikowania w wymaganym terminie oświadczenia szefa CBA oraz zastępcy szefa CBA na stronach Biuletynu Informacji Publicznej; - niezłożenia oświadczenia majątkowego przez szefa CBA przed przyjęciem obowiązków na tym stanowisku oraz przed mianowaniem na stanowisko; - podania nieprawdy przez szefa CBA w oświadczeniu majątkowym; - podania nieprawdy przez zastępcę szefa CBA w oświadczeniu majątkowym; - niedokonania analizy złożonego oświadczenia.

Ostatnie z przestępstw wskazanych w zawiadomieniu mówiło również o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez samego premiera Mateusza Morawieckiego. Dlatego że zgodnie z brzmieniem artykułu 72 ustęp 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym kierownictwo tej służby składa swoje oświadczenia właśnie premierowi, który jest zobowiązany do przeprowadzenia ich analizy.

"Brak znamion czynu zabronionego"

Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Krajowej 25 lipca. Po miesiącu zostało odesłane o szczebel niżej, do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Stąd zaś - na początku września - przesłane zostało jeszcze niżej, do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 25 października prokuratura podjęła decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa. Uznała, że żadne ze wskazanych w zawiadomieniu pięciu czynów "nie zawierają znamion czynu zabronionego", czyli, mówiąc prościej, żaden ze wskazanych czynów nie był, zdaniem prokuratury, przestępstwem.