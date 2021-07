Kaczyński: mamy 230 posłów. Gawkowski: konferencja dla jednego posła pokazuje strach

Poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, oświadczając tym samym, że klub PiS będzie liczył obecnie 230 posłów. - Skoro szef partii rządzącej decyduje się zrobić konferencję prasową, żeby ogłosić transfer jednego posła, to znaczy, że w Zjednoczonej Prawicy jest wielki strach - ocenił przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

- Poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu, wprawdzie jako członek Partii Republikańskiej, ale do naszego klubu - dodał. Jak wskazał prezes PiS, Kołakowski przechodzi "z powodów merytorycznych". - Zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa, my postanowiliśmy, że te postulaty są naprawdę warte nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia i to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia - powiedział Kaczyński.