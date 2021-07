Jarosław Kaczyński: poseł Lech Kołakowski przechodzi do klubu PiS

Kaczyński: Ta nasza bardzo długa, wspólna droga, bo my z panem posłem Lechem znamy się dobrze przeszło 30 lat. Nawet w rodzinach zdarzają się trudniejsze momenty, ale znikają, jeśli to dobra rodzina. A nasza formacja jest dobrą rodziną.

Bielan: uważamy, że Polski Ład to dobry program. Nie chcemy być obozem ciepłej wody w kranie, chcemy zmieniać Polskę. Apeluję do tych, którzy w ostatnim czasie zbłądzili, wystąpili z klubu: zawsze jest szansa na powrót.

Wybory szefa i wiceprezesów partii

W trakcie kongresu mają zostać przyjęte też zmiany w statucie ugrupowania. Przewidują one między innymi, że ze struktury organizacyjnej PiS zniknie stanowisko Szefa Komitetu Wykonawczego. Na to miejsce - ponownie - pojawi się funkcja Sekretarza Generalnego partii. Stanowisko to funkcjonowało do października 2009 roku. Najprawdopodobniej obejmie je obecny szef KW PiS Krzysztof Sobolewski.