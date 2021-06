Witek o "łamiących standardy międzynarodowe naciskach przedstawicielstw dyplomatycznych"

Działania "podejmowane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne obcych państw, mające na celu wywarcie wpływu na proces legislacyjny w Polsce, są głęboko nieuprawnione" - stwierdziła marszałek Sejmu Elżbiety Witek wydanym w sobotę oświadczeniu. To jej reakcja na krytykę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego przez stronę amerykańską oraz izraelską.

Krótko potem Ambasada Izraela w Polsce opublikowała oświadczenie, w którym napisała, że procedowana zmiana ustawy "w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę". "To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami" - oświadczono. O wstrzymanie prac nad nowelizacją zaapelował też amerykański Departament Stanu.

Marszałek Sejmu o "naciskach łamiących międzynarodowe standardy"

W oświadczeniu przypomniano, że w czasie II wojny światowej Polska nie była krajem suwerennym. "To Polacy, podobnie jak obywatele polscy każdej innej narodowości, pozbawiani byli życia, zdrowia i majątku przez nazistowskie Niemcy, by następnie, po wojnie, znaleźć się w sowieckiej strefie wpływów z wszystkimi tego konsekwencjami" - wskazano. Marszałek podkreśliła, że przyjęte przez Sejm rozwiązania w jednakowym stopniu chronią "zarówno polskie, jak i żydowskie ofiary straszliwych niemieckich zbrodni okresu drugiej wojny światowej, a także ich spadkobierców". Jak wskazała, chodzi o "oszustwa oraz nadużycia, do jakich dochodziło w wyniku braku wiążących regulacji, między innymi w ramach tak zwanej dzikiej reprywatyzacji".