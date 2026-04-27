Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Poruszyli cały kraj do pomocy. Nie przyjmują "żadnych orderów", ale mają ważny apel

|
Łatwogang i Badoes
Łatwogang i Bedoes opublikowali wspólne oświadczenie
Źródło: TVN24
Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas - chodzi o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru - napisali we wspólnym oświadczeniu Bedoes i Łatwogang. Zaapelowali też o dalsze nagłaśnianie zbiórki, zapowiedzieli rozliczenie zebranych pieniędzy, a także podziękowali wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w akcję.

W poniedziałek po zakończonym już streamingu ze zbiórką na rzecz Fundacji Cancer Fighters w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne oświadczenie inicjatorów akcji - rapera Bedoesa oraz twórcy internetowego o nicku Łatwogang.

"W pierwszej kolejności - dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj" - czytamy we wpisie na profilu Bedoesa.

Jak podkreślili, "współprace, które przyjęliśmy przed streamem przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz firm, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach".

"Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie - nigdy" - zaznaczyli.

Zgoliła głowę w geście solidarności. "A są ludzie, którzy nie mają tego wyboru"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zgoliła głowę w geście solidarności. "A są ludzie, którzy nie mają tego wyboru"

"Nie przyjmujemy żadnych orderów"

Twórcy zbiórki odnieśli się też do zapytań o wywiady w mediach. "Jeżeli chodzi o wywiady, telewizję, media - nasz komentarz jest absolutnie zbędny. Przez te 9 dni powiedzieliśmy wystarczająco. Media, którym zależy, prosimy o nagłaśnianie zbiórki i świadomości o tym, że RAK TO NIE WYROK. Bo tylko na tym nam zależy" - zaapelowali.

Jak dodali, "nie przyjmujemy również żadnych orderów za zasługi, zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom którzy muszą walczyć codziennie i apelujemy o uczynienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem".

Ten apel wybrzmiał również tuż przed zakończeniem streamingu. Do tej prośby odniósł się już marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Łatwogang i Bedoes apelują, Czarzasty odpowiada. Padła deklaracja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Łatwogang i Bedoes apelują, Czarzasty odpowiada. Padła deklaracja

"Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach"

Twórcy zapowiedzieli też powrót do swoich codziennych aktywności, ale zastrzegli, że najpierw "siadamy razem z fundacją, żeby dopilnować tego, żeby każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem i tworzenie płyty z podopiecznymi fundacji, z której cały zysk pójdzie na zbiórkę".

Będą "rozliczać się z zaufania". Ruszyła specjalna strona
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będą "rozliczać się z zaufania". Ruszyła specjalna strona

"Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas - chodzi o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru i muszą walczyć z tym ku******* i to im dawajmy siłę codziennie, im dajmy głos, ich zaproście do programu. Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze. To nie wyrok - wygramy z nim i zwalczymy go. Zawsze z podniesioną głową. Możemy zmienić świat i to zrobimy" - podsumowali wpis i dodali: "każdy z nas to Cancer Fighter".

Charytatywny stream Łatwoganga

Impulsem do rozpoczęcia akcji był utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

17 kwietnia influencer Łatwogang rozpoczął akcję charytatywną dla Cancer Fighters w serwisie YouTube. Podczas 9-dniowej całodobowej transmisji zbierał pieniądze dla podopiecznych fundacji, słuchając przez cały ten czas utworu Bedoesa i Mai Mecan.

Początkowo celem było zebranie 500 tysięcy złotych. Transmisja zakończyła się jednak wieczorem w niedzielę, 26 kwietnia, z wynikiem ponad 251 mln zł. W akcję zaangażowało się wielu znanych artystów, sportowców i celebrytów, a transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream - 26 kwietnia śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie.

W poniedziałek przed południem zebrana kwota przekroczyła 257 mln zł. Zbiórka cały czas trwa, więc suma będzie się zwiększać.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: latwogang/youtube

Udostępnij:
Tagi:
dzieciZdrowieNowotwory
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Majówka, grill
Pogoda na majówkę. Sprawdź, co nas czeka
METEO
27 1225 s1 cl-0021
Hennig-Kloska poszła "na kawę" do PSL. Z Polską 2050 spotkać się nie zamierza
Polska
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gotówka czy kredyt? "Siedem na dziesięć zakupów"
BIZNES
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana. Czy by pomogła?
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
imageTitle
Holendrzy bez ważnego ogniwa na mundialu
Najnowsze
Łukasz Litewka
Pogrzeb Łukasza Litewki, apel jego bliskich
Katowice
kryptowaluty shutterstock_2491656925
Zondacrypto pod lupą prokuratury. Są zalecenia dla poszkodowanych
BIZNES
Burmistrza pogrążył spór o ratusz
Jak "Miś" namieszał w Sobótce. Mieszkańcy odwołali burmistrza
Wrocław
Secret Service w hotelu Hilton
Ile sekund zajęła ewakuacja Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i Marco Rubio?
Świat
AdobeStock_72235449
Kilka filiżanek i poziom stresu spada. Dlaczego warto sięgać po ten napój?
Anna Bielecka
Mężczyzna został zatrzymany
Odebrał kilkaset tysięcy złotych i uciekał. Zmieniał taksówki, przejechał 232 kilometry
Kraków
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
Michał Istel
Jeden z wpisów Łatwoganga w mediach społecznościowych
Był gwiazdą w sieci od lat. Kim jest Łatwogang?
Polska
Sam Altman
Musk kontra Altman w sądzie. Spór o OpenAI może wstrząsnąć rynkiem AI
BIZNES
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Kolejna noc z przymrozkami. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Lista startowa Giro d'Italia szczuplejsza o dwa wielkie nazwiska
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Zmienił adres dostawy, czekali tam policjanci. Kulisy oszustwa na "właściciela firmy"
WARSZAWA
Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o podpalenie budynku w Malborku
Spali, gdy oblał ich benzyną i podpalił. Kobieta nie żyje. Wyrok
Trójmiasto
576771ca79ce00ae
"Nie oczekuję przebaczenia". Co wiadomo o napastniku z Waszyngtonu
Świat
Łatwogang
Nie tylko pieniądze. Jest też "efekt uboczny" akcji Łatwoganga
Zdrowie
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach
Dlaczego odsunięto prokuratorów? "Należy domniemywać..."
Polska
Policjanci znaleźli narkotyki
Nocny spacer z "towarem". 26-latek wpadł z narkotykami
WARSZAWA
Trafił ponownie do zakładu karnego
Uciekł z więzienia. Wpadł po kradzieży w drogerii
Lublin
Tragedia w miejscowości Kargowa
Na drodze zginęły babcia, córka i wnuczka. Kierowca skazany
Aleksandra Arendt-Czekała
Chińskie samochody elektryczne
Kia odpowiada na chińską ofensywę. Tnie ceny i zmienia ofertę
BIZNES
imageTitle
Austriacy zdecydowali w sprawie trenera skoczków
EUROSPORT
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach
Wjechał na torowisko, wcześniej wyszarpał kobietę z auta. Nagranie
Katowice
Pożar mieszkania w Chełmnie
Pożar w mieszkaniu, płonęła drewniana konstrukcja kominka
Kujawsko-Pomorskie
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Są tam największe teleskopy. Już wkrótce mogą mieć problemy
METEO
Mieli fałszować banknoty
Szkolili się, byli gotowi wydrukować 360 milionów fałszywych euro
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

