Oświadczenie 52 senatorów po słowach Terleckiego i Suskiego i Ziobry. Mówią o "groźnym trendzie"

My, senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, krytycznie oceniamy coraz mocniejsze głosy przedstawicieli rządu RP oraz partii go tworzących o możliwym opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej. Uznajemy za groźne i sprzeczne z polską racją stanu ostatnie wypowiedzi ministra sprawiedliwości o rzekomej "agresji" i "wojnie hybrydowej ze strony UE wymierzonej w polski system prawny i system demokratyczny" oraz szefa klubu parlamentarnego partii rządzącej o tym, że w sprawie członkostwa w UE "musimy szukać rozwiązań drastycznych", które "pokazali Brytyjczycy". Wbrew tym i wielu podobnym wypowiedziom, członkostwo w Unii Europejskiej nie obniża dobrobytu i bezpieczeństwa Polski, przeciwnie - je zwiększa. Jedynym powodem narastającego konfliktu między rządem RP a organami Unii jest łamanie przez władze RP zasad zawartych zarówno w polskiej Konstytucji, jak i prawie europejskim - przede wszystkim próby podporządkowania władzy politycznej niezależnych sądów i negowanie obowiązywania w Polsce prawa europejskiego. Ta polityka, oparta na przedkładaniu interesu partyjnego nad interes państwa, przyniosła w ostatnich dniach wstrzymanie wypłaty Polsce miliardów z unijnego Funduszu Odbudowy. Senatorowie pragną ostrzec obywateli, że kontynuacja takiej polityki przez władze RP doprowadzi nie tylko do utraty setek miliardów środków unijnych, ale w konsekwencji do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, o czym przedstawiciele obozu rządzącego zaczynają mówić głośno. Podkreślamy, że w interesie Polski jest dalsze członkostwo w Unii Europejskiej, w interesie Polek i Polaków zaś - korzystanie z praw i wolności zapisanych w traktatach europejskich oraz z profitów, które daje członkostwo RP w Unii Europejskiej. Tych praw trzeba wspólnie bronić. Senatorowie deklarują, że będą stać na straży interesu narodowego, którym jest obecność Polski w Unii Europejskiej.