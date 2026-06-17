Królowie nieruchomości z Sejmu. Oto najbogatsi

Jak co roku posłowie złożyli oświadczenia majątkowe, do czego zobowiązuje ich ustawa. Dokonaliśmy przeglądu wszystkich 460 dokumentów, pod lupę biorąc majątek w nieruchomościach.
Z naszej analizy wynika, że kilkudziesięciu posłów nie wpisało do oświadczeń żadnego domu, mieszkania czy działki. Do dwóch nazwisk z poniższej listy wrócimy jeszcze w dalszej części tekstu.
W przypadku ponad 400 pozostałych posłów łączne wartości posiadanych nieruchomości wahają się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów złotych.
Na czoło wysuwa się trzech.