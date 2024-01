Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Odwołano część rejsów

Jak informuje na swojej stronie firma Polferries, z powodu złej pogody wstrzymano prom Mazovia, który miał wypłynąć ze Świnoujścia do Ystad we wtorek o godzinie 22:30 oraz prom z Ystad do Świnoujścia, który miał ruszyć w środę o godzinie 13:40.

Zła pogoda na Bałtyku

Prognozowano wiatr wschodni o sile od 7 do 8, w porywach do 9 w skali Beauforta. Oznacza to wiatr z prędkością od 50 do 87 kilometrów na godzinę. Fale mogą osiągać do 4 metrów wysokości.