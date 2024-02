Dowództwo Operacyjne tłumaczy przyczyny ostrzeżenia nawigacyjnego

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że opublikowane w piątek przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej zostało opracowane i opublikowane w porozumieniu z Dowództwem. "Komunikat ma na celu ostrzeżenie cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej o możliwej intensywniejszej działalności wojskowych statków powietrznych we wschodnim jej obszarze, będącej odpowiedzią na sytuację zagrożenia na wschodniej granicy" - napisano.

NOTAM to operacyjna informacja dla wszystkich użytkowników statków powietrznych i osób, które mają związek z lotnictwem.

Ostrzeżenie nawigacyjne

Dowództwo Operacyjne zamieściło link do strony internetowej portalu dlapilota.pl, który zamieścił treść wskazanego NOTAM-u.

2 lutego, na wniosek strony wojskowej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała NOTAM N604/2024. Wprowadza on ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej od 5 lutego 2024 roku do 5 maja 2024 roku - czytamy na portalu. Jak dodano, oznacza to, że mogą wystąpić nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.